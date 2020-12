F

rance Football a suscité un débat sur les réseaux sociaux en révélant sa meilleure «Dream Team» Ballon d’Or de tous les temps.

Les architectes de l’honneur individuel annuel le plus prestigieux du football ont rassemblé les votes de 140 journalistes du monde entier pour élire un plus grand XI mettant en vedette certains des talents les plus célèbres de l’histoire du sport.

Les identités de ceux qui ont fait l’équipe ont été révélées dans une série d’annonces échelonnées lundi, France Football cherchant à reproduire le genre d’excitation habituellement associé au principal prix Ballon d’Or, qui ne sera malheureusement pas remis en 2020 en raison de le “manque de règles du jeu suffisamment équitables” causé par la pandémie de coronavirus.

La “ Dream Team ” a été sélectionnée dans une formation 3-4-3, avec le grand russe Lev Yashin – qui reste le seul gardien de but à avoir remporté le Ballon d’Or – choisi entre les poteaux.

La légende allemande Franz Beckenbauer ancre une défense à trois hommes contenant également l’ancien pilier italien et de l’AC Milan Paolo Maldini et le joueur le plus capé du Brésil Cafu.

Le regretté Diego Maradona et le grand rival Pelé sont poussés sur les flancs, avec Xavi, l’icône de l’Espagne et de Barcelone, en partenariat avec un autre héros allemand de la Coupe du monde à Lothar Matthaus au milieu du parc.

Les trois premiers sont vraiment formidables et qu’aucun défenseur ne souhaiterait jamais affronter, avec la puissante paire de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi – qui ont 11 Ballon d’Or entre eux – rejoints par “ O Fenomeno ” Ronaldo Nazario.

France Football a également révélé des équipes de deuxième et troisième équipes, avec le onze de réserve composé de Gianluigi Buffon, Carlos Alberto, Franco Baresi, Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Alfredo Di Stefano, Frank Rijkaard, Andrea Pirlo, Ronaldinho, Johan Cruyff et Garrincha .

Pour la troisième équipe, Manuel Neuer, Philipp Lahm, Sergio Ramos, Paul Breitner, Didi, Johan Neeskens, Andres Iniesta, Michel Platini, Thierry Henry, Marco van Basten et George Best.