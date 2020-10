Les derniers titres dans votre boîte de réception deux fois par jour du lundi au vendredi ainsi que les dernières nouvelles

La duchesse de Cambridge a rencontré des scouts louveteaux et castors pour marquer son nouveau rôle en tant que coprésidente de l’Association scoute

Kate partage le poste – sa première présidence d’une organisation – avec le cousin de la reine, le duc de Kent, qui est président du mouvement de jeunesse depuis 1975.

La duchesse, habillée avec désinvolture et portant un foulard scout, a rejoint le 12th Northolt Scout Group dans l’ouest de Londres pour faire griller des guimauves sur un feu de joie.

Elle a également aidé à fabriquer des cartes à envoyer à un foyer de soins local.

La duchesse de Cambridge a marqué son nouveau rôle en rencontrant des éclaireurs à Northolt (. via .)

Kate a décrit sa joie de devenir coprésidente en déclarant: «Pour de nombreux enfants et jeunes, l’Association scoute joue un rôle clé dans la construction de relations et le développement des compétences dont ils ont besoin pour réussir plus tard dans la vie.

«Lorsque j’ai fait du bénévolat avec les scouts à Anglesey il y a huit ans, j’ai été frappé par l’énorme impact de l’organisation sur l’inspiration des jeunes à soutenir leurs communautés et à atteindre leurs objectifs.

«Je suis ravi de rejoindre le duc de Kent en tant que coprésident de l’association et j’ai hâte de travailler avec les scouts à travers le pays alors qu’ils s’efforcent de faire une différence positive dans notre société.

La duchesse a reçu le Silver Wolf Award, la plus haute distinction décernée par l’Association scoute que le duc de Kent détient également.

Le duc de Kent a accueilli Kate dans ce rôle, en disant: «L’éthique des scouts de dévouement, d’inclusion et de donner un coup de main partout où l’on en a besoin résonne à travers les générations et, en tant que telle, je suis ravi d’accueillir la duchesse de Cambridge en tant que conjointe président, et de travailler ensemble pour perpétuer cet héritage.

Kate était auparavant bénévole avec une meute de louveteaux lorsqu’elle vivait avec le duc de Cambridge à Anglesey, dans le nord du Pays de Galles.

Elle a effectué de nombreuses visites auprès de groupes scouts au fil des ans, notamment en rejoignant des Cubs à North Wootton, près de King’s Lynn à Norfolk, en 2016 pour célébrer les 100 ans du mouvement des jeunes et en visitant le siège des scouts à Gilwell Park dans l’Essex en 2019.

La visite de Kate mardi visait également à remercier les bénévoles de l’organisation d’avoir soutenu plus d’un demi-million de jeunes pendant le verrouillage.

Elle a entendu comment l’association s’est adaptée pendant la pandémie lorsque des sessions ont été mises en ligne dans le cadre de la campagne #TheGreatIndoors.

Elle a également rencontré des parents et des tuteurs de jeunes qui ont été soutenus par l’organisation.

Cette année, des groupes scouts à travers le Royaume-Uni ont réalisé plus de 10 000 actes de gentillesse en envoyant des cartes et des salutations aux résidents des centres de soins.

La reine est la marraine de l’Association scoute.

