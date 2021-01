La royale a entendu les histoires touchantes d’un certain nombre d’infirmières alors qu’elle discutait avec un groupe d’infirmières aux rôles différents, des hôpitaux universitaires de Coventry et du Warwickshire NHS Trust (UHCW), pour en savoir plus sur leurs expériences.

On lui a raconté l’histoire d’une infirmière principale, Vasu Lingappa, qui a tenu la main d’un patient mourant et a joué son groupe préféré Bon Jovi après que sa femme ne pouvait pas se rendre à son chevet.

Kate a également partagé un moment plus léger avec le travailleur du NHS qui a plaisanté en disant que la femme du patient voulait qu’il chante les tubes du groupe de rock – mais il a refusé en raison de son fort accent asiatique.

Elle a également félicité une infirmière qui a souligné qu’elle avait parlé au public de l’importance du vaccin, affirmant que pouvoir «rassurer le public» était «fantastique».

La duchesse de Cambridge reçoit des fleurs de Caitlin Rock Photo: Arthur Edwards / The Sun / PA Wire

La duchesse de Cambridge visite son ancienne école préparatoire, la St Andrew’s School de Pangbourne, Photo: Arthur Edwards / The Sun / PA Wire

S’exprimant lors de l’appel vidéo de mardi, Kate a déclaré: «Vous entendez maintes et maintes fois parler des choses incroyables que font les infirmières dans tout le pays – faire un effort supplémentaire.

«Ce sont les choses qui, vous savez, ne font pas partie de la formation et des choses qui vous sont enseignées, mais les choses qui viennent de votre cœur.

«Je pense que c’est ce qui compte tellement maintenant, ces actes de gentillesse envers les patients dont vous vous occupez, qui sont à votre charge, que les membres de la famille ne peuvent pas être là, mais vous faites un effort supplémentaire et êtes là . »

Kate a parlé aux travailleurs médicaux de Sandringham, la résidence Queen’s Norfolk, qui est proche de la maison de la duchesse d’Anmer Hall, où ses trois enfants sont scolarisés à domicile.

Il est entendu que la reine, qui passe le verrouillage au château de Windsor, a autorisé les Cambridges à utiliser Sandringham pour passer des appels vidéo, qui font désormais partie des engagements royaux.

M. Lingappa, un spécialiste des soins intensifs, a déclaré à la duchesse: «Beaucoup de gens meurent et nous avons normalement des familles qui les entourent au cours de la dernière heure, mais nous ne sommes pas en mesure de le faire.

«Et si je peux vous donner un petit exemple, nous avions un monsieur et malheureusement il était mourant, alors nous avons parlé à sa femme et elle a dit: ‘Je ne peux pas venir le voir, mais pouvez-vous vous assurer que vous chantez Bon Jovi et lui tenir la main? ‘.

«Et j’ai dit, ‘si je chante Bon Jovi avec mon accent. Ce ne sera pas approprié ». J’ai donc sorti mon téléphone et visionné une vidéo YouTube de Bon Jovi et je lui ai tenu la main. “

Il a poursuivi en disant: «Cela a été difficile, mais comme je l’ai dit plus tôt, je suis entouré de gens extraordinaires avec beaucoup de compétences et d’histoires inspirantes.

«Nous sommes des infirmières (certaines) qui travaillent dans les soins intensifs depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans – il n’y a donc rien qu’ils n’ont pas vu, mais c’est sans précédent.

Une infirmière de l’UHCW a fait la une des journaux lorsqu’elle a administré le premier vaccin Covid au monde à sa grand-mère Margaret Keenan en décembre à l’hôpital universitaire de Coventry.

Depuis lors, plus de 440 000 vaccins ont été administrés dans les Midlands et le programme de vaccination se poursuit dans la région.

Kate, patronne de la campagne Nursing Now qui vise à rehausser le profil des infirmières dans le monde, a demandé à toutes les infirmières: «Comment va le moral de chacun? Je sais que nous ne sommes pas encore passés par là, mais comment va tout le monde? »

Le professeur Nina Morgan, infirmière en chef à l’UCHW, a répondu: «Certaines de nos infirmières de nos services de première ligne trouvent les changements incroyablement difficiles en raison du nombre de personnes admises dans notre hôpital atteintes de Covid.

«Lorsque je marche dans le service et que je parle aux infirmières, il y en a qui sont visiblement bouleversés et bouleversés par ce qu’ils voient et ce qu’ils vivent.