La duchesse de Cambridge a mis en garde contre le fait d’ignorer l’importance du développement de la petite enfance car c’est un problème majeur qui façonne le type de société que nous deviendrons.

Dans un discours liminaire, prononcé virtuellement, pour marquer la publication de sa recherche historique, Kate a souligné à quel point les problèmes de la petite enfance sont à l’origine des défis sociaux fondamentaux – tels que la rupture familiale et les problèmes de santé mentale.

Elle a déclaré: «Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous attaquer à ces problèmes et pour rehausser l’importance de la petite enfance, afin qu’ensemble, nous puissions construire une société plus nourricière.

«Parce que je crois, les premières années devraient être à la hauteur des autres grands défis et opportunités sociaux de notre époque. Et l’année prochaine, nous annoncerons des plans ambitieux pour soutenir cela.

«C’est une chose courageuse de croire en un résultat – même dans un monde – qui pourrait ne pas être pleinement ressenti avant une génération ou plus.

«Mais ce que vous faites n’est pas pour la victoire rapide – c’est pour la grande victoire. C’est pour une société plus heureuse et en meilleure santé ainsi que pour des enfants plus heureux et en meilleure santé. “

La duchesse a également parlé de son propre intérêt pour les premières années et a souligné le rôle important que toute la société doit jouer pour élever la prochaine génération.

Elle a déclaré: «Les gens me demandent souvent pourquoi je me soucie si passionnément des premières années. Beaucoup croient à tort que mon intérêt vient du fait d’avoir mes propres enfants. Bien que je me soucie beaucoup de leur début dans la vie, cela finit par vendre le problème à court terme.

«La parentalité n’est pas une condition préalable pour comprendre l’importance des premières années. Si nous nous attendons à ce que les gens s’intéressent uniquement aux premières années où ils ont des enfants, nous ne sommes pas seulement trop tard pour eux, nous sous-estimons également le rôle énorme que les autres peuvent jouer dans la formation de nos années les plus formatrices. »La duchesse a déclaré que c’était le cas. son ambition de mettre la petite enfance sur un pied d’égalité avec les autres grands défis sociaux et opportunités de notre temps lors d’un forum en ligne organisé par la Fondation royale.

Le discours intervient alors que la duchesse a dévoilé les résultats de la plus grande étude britannique jamais réalisée sur la petite enfance, à un moment charnière de son travail sur l’importance de la petite enfance pour façonner le reste de nos vies et des résultats sociétaux plus larges.

La recherche, commandée par la Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge et menée par Ipsos MORI, révèle ce que le Royaume-Uni pense des premières années.

Il comprend les résultats de l’enquête 5 grandes questions qui a attiré plus d’un demi-million de réponses plus tôt cette année, ce qui en fait la plus grande enquête jamais réalisée en son genre.

La recherche publiée vendredi a généré 5 grandes perspectives qui soulignent la nécessité d’aider les gens à comprendre l’importance de la petite enfance et suggèrent que les parents et les soignants ont besoin de plus de soutien et de conseils pour assurer une bonne santé mentale et le bien-être lorsqu’ils élèvent de jeunes enfants.

Le forum en ligne de vendredi a été organisé par le Dr Xand Van Tulleken (professeur agrégé de santé publique à l’University College London) et a présenté une présentation du directeur général des affaires publiques d’Ipsos MORI, Kelly Beaver.

Dr Trudi Seneviratne (registraire, Collège royal des psychiatres, psychiatre adulte et périnatal et directeur clinique), Jon Rouse (directeur municipal, conseil municipal de Stoke-on-Trent) et Dr Guddi Singh (médecin pédiatrique, Evelina Children’s Hospital, Guy’s & St. Thomas ‘) a participé à une table ronde sur les résultats de la recherche.

1) Les gens croient massivement que l’avenir d’un enfant n’est pas prédéterminé à la naissance. Cependant, la plupart des gens ne comprennent pas l’importance spécifique des premières années.

En réponse aux 5 grandes questions, 98% des personnes croient que l’éducation est essentielle aux résultats à vie, mais seulement un sur quatre reconnaît l’importance spécifique des cinq premières années de la vie d’un enfant.

2) La réalité de la vie fait qu’il est difficile pour les parents de donner la priorité à leur bien-être.

90% des gens considèrent que la santé mentale et le bien-être des parents sont essentiels au développement d’un enfant, mais en réalité, les gens font très peu pour se prioriser. Seuls 10% des parents ont mentionné avoir pris le temps de s’occuper de leur propre bien-être lorsqu’on leur a demandé comment ils s’étaient préparés à l’arrivée de leur bébé. Fait inquiétant, plus d’un tiers de tous les parents (37%) s’attendent à ce que la pandémie de COVID ait un impact négatif sur leur bien-être mental à long terme.

3) Se sentir jugé par les autres peut aggraver une mauvaise situation.

70% des parents se sentent jugés par les autres et parmi ces parents, près de la moitié estiment que cela a un impact négatif sur leur santé mentale.

4) Les gens ont été séparés de leur famille et de leurs amis pendant la pandémie et dans le même temps, la solitude des parents s’est considérablement accrue. Fait troublant, les gens sont également moins disposés à demander de l’aide pour ce qu’ils ressentent.

La solitude parentale a considérablement augmenté pendant la pandémie, passant de 38% auparavant à 63%, les parents étant coupés de leurs amis et de leur famille. L’augmentation de la solitude des parents est plus apparente dans les zones les plus défavorisées. Ces parents sont plus de deux fois plus susceptibles que ceux qui vivent dans les zones les moins défavorisées de dire qu’ils se sentent souvent ou toujours seuls (13% contre 5%). En plus de cela, il semble qu’il y ait eu une augmentation de la proportion de parents qui se sentent mal à l’aise pour demander de l’aide pour ce qu’ils ressentent de 18% avant la pandémie à 34% pendant celle-ci.

5) Pendant la pandémie de COVID, le soutien des communautés locales a considérablement augmenté pour beaucoup – mais pas pour tous.

Partout au Royaume-Uni, les communautés se sont puissamment unies pour relever le défi d’une époque sans précédent. 40% des parents estiment que le soutien de la communauté s’est accru. Cependant, les parents des zones les plus défavorisées sont moins susceptibles d’avoir bénéficié de ce soutien accru (33%) qu’ailleurs.