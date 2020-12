Camilla apparaîtra dans un clip préenregistré parlant de la joie de l’émission de la BBC, dans le cadre d’une compilation vidéo de messages de téléspectateurs et de célébrités.

HRVY, très optimiste, a déclaré que s’il remportait le concours, il remettrait le trophée à sa grand-mère.

Le chanteur de 21 ans et star des médias sociaux, qui serait le plus jeune gagnant de l’émission, a épaté les juges la première semaine, gagnant un 9 pour son jive, et lui et Manrara sont devenus la première paire à gagner un parfait. score à la sixième semaine.

S’exprimant lors d’un webinaire avant la finale, HRVY, dont le nom complet est Harvey Cantwell, a déclaré: «Le soir de la finale, c’est le 60e anniversaire de mariage du jubilé de diamant de ma nan et de mon grand-père.

Bill Bailey avec son partenaire Oti Mabuse

«Ils ont regardé chaque émission Strictement, chaque émission, jamais ratée une émission depuis le début. J’ai dit à ma nan, sincèrement, ‘si je gagne et que j’obtiens une boule de paillettes, tu peux la mettre dans ta maison, sur ta cheminée’.

“Ce que je ferais, c’est de prendre une photo avec moi à côté et je l’aurais dans ma maison, mais honnêtement, je donnerai la boule de paillettes à ma nan parce qu’elle aime Strictement tellement que cela ferait en fait sa vie.”

HRVY et Manrara joueront leur jive de la semaine un à Faith de Stevie Wonder avec Ariana Grande, et un showdance au Boogie Wonderland de Brittany Murphy.

HRVY a déclaré: “Ce serait une façon tellement incroyable de terminer une très mauvaise année. Je veux dire, j’ai fait le spectacle parce que je voulais vraiment danser et j’adore le défi, mais maintenant, parce que nous sommes en finale, nous sommes cela proche, c’est presque comme si nous pourrions peut-être gagner. Donc, juste pour le soulever et dire que nous l’avons fait ensemble … “

HRVY dans l’émission

La finale de cette année verra également le retour de Nicola Adams et Katya Jones sur la piste de danse.

Le couple est entré dans l’histoire en tant que premier couple de même sexe de l’émission, mais a dû se retirer tôt après que Jones ait reçu un résultat positif au test Covid-19.

Boxer Adams a déclaré à BBC Breakfast: “Je suis super excité à ce sujet. La danse de la finale va être incroyable, il y a des ascenseurs, il y a de la passion, c’est un peu épicé aussi – vous êtes vraiment pour un spectacle, ça va être incroyable.

“J’espère que ça va remonter le moral de tout le monde parce que tout le monde a eu du mal cette année avec Covid, donc c’est presque comme un coup de pied à Covid.”

La série de cette année a également vu Anton Du Beke faire ses débuts en tant que juge.

La finale comprendra une danse de groupe par les professionnels ainsi qu’une performance du chanteur Robbie Williams.

– La finale de Strictly Come Dancing est diffusée sur BBC One le samedi 19 décembre à 18h.