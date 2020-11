T

il ne fait aucun doute que Greg Clarke a dû se rendre après son apparition désastreuse devant des députés mardi.

Si on ne peut même pas faire confiance à Clarke pour utiliser un langage approprié, comment peut-on faire confiance à la FA pour diriger l’agenda du changement dans le jeu national?

Les propos du joueur de 63 ans sur les «footballeurs de couleur», les «Asiatiques travaillant dans l’informatique» et les joueurs homosexuels faisant un «choix de vie» devant la commission du ministère de la Culture numérique, des Médias et du Sport illustrent parfaitement l’une des plus grandes critiques de la FA: qu’ils sont dirigés par des hommes blancs de la classe moyenne sans contact.

Un certain nombre de leurs représentants, notamment les auteurs du code, Aston Villa et le défenseur anglais Tyrone Mings et Paul Elliott, auraient désespéré du sectarisme dépassé de Clarke.

L’instance dirigeante a désormais une occasion historique de nommer un président qui représente à la fois l’organisation et, plus important encore, l’ensemble du jeu anglais.

Un choix audacieux, imaginatif et visionnaire est nécessaire, quelle que soit la race.

Pendant trop longtemps, l’organisation a fait ce qu’elle considérait comme des choix “ sûrs ” pour le poste le plus élevé, mais la démission de Clarke offre l’occasion de faire une énorme déclaration sur l’engagement du jeu à changer.

Comme Mings l’a déjà dit, ce serait un «grand pas» pour le football anglais si la FA désignait un homme ou une femme noire comme successeur de Clarke.