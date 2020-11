T

La fédération de football devrait juger des substituts de commotion cérébrale dans la FA Cup de cette saison si les législateurs du match donnent le feu vert le mois prochain.

La règle permettrait aux équipes de remplacer un joueur blessé à la tête même si elles ont déjà effectué toutes leurs substitutions. Pour éviter d’abuser de la mesure, l’équipe adverse serait également autorisée à effectuer un changement en même temps.

La FA a déclaré qu’elle se félicitait de ce développement et qu’elle envisagerait d’organiser des essais dans les premiers tours de la FA Cup masculine et féminine de la nouvelle année.

L’instance dirigeante a déclaré dans un communiqué: «La Fédération de football salue l’annonce faite aujourd’hui par l’International Football Association Board [IFAB] Groupes consultatifs techniques et footballistiques [FAP-TAP] en ce qui concerne les essais d’une substitution permanente supplémentaire pour les commotions cérébrales.

«La FA soutiendra la proposition de l’IFAB FAP-TAP lors de la prochaine réunion annuelle de l’IFAB le 16 décembre 2020 en vue de mettre en œuvre les essais le plus tôt possible de l’Emirates FA Cup 2020/21 et de la Vitality Women’s FA Cup.

“Le bien-être des joueurs est primordial et nous pensons qu’il s’agit d’une étape importante pour aider les joueurs, les clubs et les équipes médicales à identifier et gérer les blessures à la tête et les incidents de commotion cérébrale pendant un match.”

L’IFAB a examiné les informations fournies par le Groupe d’experts sur les commotions cérébrales (CEG), qui s’est réuni pour la première fois en janvier de cette année.

Le mois dernier, le CEG s’est réuni une deuxième fois et s’est entretenu avec des experts en commotion cérébrale, des médecins d’équipe, des représentants de joueurs, des entraîneurs, des organisateurs de compétitions et des experts en arbitrage et en droit du jeu.

L’impact des commotions cérébrales dans le football est un sujet de discussion majeur et est revenu sur le devant de la scène récemment alors que les discussions sur la démence dans le sport se poursuivent.

Des anciens joueurs de premier plan, tels que Gary Lineker et Sir Geoff Hurst, ont appelé à l’interdiction de l’entraînement.