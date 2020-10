Vous ne pouvez pas piloter un drone la nuit. Vous ne pouvez pas faire voler un drone au-dessus des gens. Vous devez pouvoir le voir à l’œil nu à tout moment – ou avoir un observateur dédié qui le peut. Ces règles existent pour empêcher les drones stupides (et les pilotes imprudents) de s’écraser sur des personnes, des biens et d’autres avions dans le ciel.

Mais que se passe-t-il lorsque les drones deviennent plus intelligents et peuvent éviter les obstacles par eux-mêmes? C’est le genre de drone que Skydio construit, et il semble réussir à convaincre la FAA de créer des exceptions à cette règle à l’œil nu, Visual Line Of Sight (VLOS).

Cette semaine, la FAA a accordé au Département des transports de Caroline du Nord (NCDOT) une dérogation générale unique en son genre pour faire voler des drones Skydio au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS) pour inspecter n’importe quel pont, n’importe où dans l’État, pendant quatre ans. Ils doivent simplement s’assurer que le pont n’est pas occupé par des personnes aléatoires et voler à moins de 50 pieds du pont et à 1500 pieds du pilote du drone.





Ce n’est pas la première fois que la FAA accorde une dérogation BVLOS; l’agence a accordé des dérogations limitées depuis la mise en œuvre des premières règles sur les drones, mais les dérogations anticipées concernaient souvent un seul vol ou une série de vols par un pilote breveté qui avait postulé des mois à l’avance. Mais en 2015, la FAA a signalé qu’elle souhaitait permettre des utilisations plus avancées des drones, en particulier au-delà de la ligne de visée visuelle, aussi rapidement que possible – et au cours de l’année écoulée, nous avons vu cela commencer à se produire.

En octobre dernier, l’UPS a obtenu l’approbation de la FAA pour exploiter une «compagnie aérienne drone» avec une certification Part 135 Standard, permettant à ses drones de livraison de voler au-delà de la ligne de vue. En août, Prime Air d’Amazon a également obtenu la même certification.

Et en juillet, le service de police de Chula Vista en Californie a obtenu l’autorisation de faire voler ses drones Skydio au-delà de la ligne de vue visuelle dans les situations d’urgence, à condition qu’ils ne volent pas à plus de 50 pieds plus haut que l’obstacle le plus proche, restez à moins de 1500 pieds de le pilote, et retournez au VLOS «dès que possible».

Même dans ce cas, ce programme «Tactical Beyond Visual Line of Sight» pour les premiers intervenants (qui ne nécessite pas réellement un drone Skydio, voici le PDF) exigeait que les opérateurs volent en tant qu’opérateur de sécurité publique en vertu de la partie 91 – une autorisation pas n’importe qui peut obtenir.

Mais maintenant, nous parlons d’une dérogation pour un drone de qualité grand public, sous la licence standard Partie 107 que tout le monde peut demander pour démarrer une entreprise de drones, qui s’applique dans tout un État pendant plusieurs années à la fois. Bien sûr, la FAA va probablement faire confiance à une agence gouvernementale spécifique comme le NCDOT bien plus qu’un pilote de drone aléatoire, mais c’est toujours une étape importante vers un avenir où des pilotes individuels et dignes de confiance pourraient voler légalement un drone sans constamment plisser les yeux. pour le voir dans le ciel.

Oh, et c’est probablement aussi une bonne chose pour les inspecteurs des ponts, par rapport à certains des moyens conventionnels de passer sous une grande et longue plate-forme, en particulier celle qui enjambe une étendue d’eau. Voici la vidéo de Skydio sur la façon dont il fait cela.