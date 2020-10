American Murder: The Family Next Door a officiellement été couronné le documentaire le plus regardé de Netflix. Le film du vrai crime, qui retrace le cas des meurtres de la famille Watts en 2018, est actuellement en passe d’être regardé par 52 millions d’abonnés au cours de ses 28 premiers jours, a révélé le streamer dans son rapport financier du troisième trimestre, selon Deadline. Le documentaire le plus performant de Netflix depuis qu’il a fait son entrée dans le genre.

Réalisé par Jenny Popplewell, le documentaire a fait ses débuts sur le géant du streaming le 30 septembre et a immédiatement attiré l’attention des abonnés Netflix, dont beaucoup ont été laissés sans voix par le crime. En utilisant des images d’archives, des publications sur les réseaux sociaux, des images des forces de l’ordre et des messages texte, le film de 82 minutes tente de «donner la parole aux victimes» – Shanann Watts, 34 ans, et ses deux jeunes filles de 4 ans Bella et Celeste, 3 ans, qui ont été assassinées par leur mari et père, Chris Watts – alors que Popplewell prépare un examen immersif et véridique d’une enquête policière et d’un mariage en ruine. Depuis ses débuts, American Murder a fréquenté la liste des «10 meilleurs films aux États-Unis» de Netflix.

Mais American Murder n’a pas été le seul succès majeur du streamer au troisième trimestre, car The Social Dilemma est devenu le deuxième documentaire le plus performant de Netflix. Première le 9 septembre, la série dirigée par Jeff Orlowski a été regardée par 38 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours. Le doc explore les conséquences de notre dépendance croissante aux médias sociaux.

Après avoir diffusé exclusivement sur YouTube pour ses deux premières saisons, Cobra Kai, quant à lui, a vu sa première saison regardée par 50 millions de foyers au cours des quatre premières semaines suivant son passage à Netflix. La société de données Nielsen avait précédemment révélé que le public du spin-off de The Karate Kid avait regardé 2,17 milliards de minutes de la série au cours de la semaine du 31 août au 6 août.

Pour les films, le film Enola Holmes, mettant en vedette Millie Bobby Brown et Henry Cavill, lancé le 23 septembre, devrait être regardé par 76 millions de foyers au cours des 28 premiers jours. Initialement prévu pour atteindre 72 millions de téléspectateurs, The Old Guard de Charlize Theron a été visionné par 78 millions de téléspectateurs, avec Project Power de Jamie Foxx regardé par 75 millions de foyers et The Kissing Booth 2 regardé par 66 millions de foyers.

La décision de Netflix de publier des données d’audience est rare, car le streamer reste généralement secret concernant ses données, bien qu’en de rares occasions, il publie certaines informations. En 2019, le streamer a même révélé qu’une vue ne compte qu’une fois qu’un compte a regardé au moins 70% de la durée de l’épisode ou du film, y compris le générique et que toutes les vues ultérieures du film à partir du même compte ne comptent pas. Cependant, Netflix a également noté que les informations «ne doivent pas être considérées comme une mesure pour tout le contenu Netflix».