Le monde de la musique country a perdu samedi la légendaire Charley Pride après une courte bataille avec COVID-19. La dernière représentation et apparition publique de Pride a eu lieu aux CMA Awards en novembre. Le chanteur est tombé malade peu de temps après son retour au Texas.

La famille du chanteur a confirmé le décès dans un communiqué sur Facebook, notant qu’il était décédé des suites du coronavirus samedi matin. “Il a été admis à l’hôpital fin novembre avec des symptômes de type Covid-19 et malgré les efforts, les compétences et les soins incroyables de son équipe médicale au cours des dernières semaines, il n’a pas été en mesure de vaincre le virus”, indique le communiqué. “Charley s’est senti béni d’avoir des fans aussi merveilleux partout dans le monde. Et il voudrait que ses fans prennent ce virus très au sérieux.”

Le message a également noté que la famille avait demandé des dons à la bourse de la fierté de l’école préparatoire du Collège jésuite, de l’école et du centre communautaire St. Philips, à la banque alimentaire ou à un organisme de bienfaisance de votre choix.

Pride était l’un des trois seuls membres noirs du Grand Ole Opry avec DeFord Bailey et Darius Rucker. Il est également le seul membre noir du Country Music Hall of Fame, avec des chansons à succès comme “Kiss an Angel Good Mornin ‘” et “Is Anybody Going to San Antone”. Son apparition aux CMA Awards le 11 novembre a été de recevoir le Willie Nelson Lifetime Achievement Award de l’organisation.

La Country Music Association a publié une déclaration sur le décès de Pride, abordant également les spéculations selon lesquelles sa participation à l’événement aurait pu contribuer à son diagnostic. «Toutes les personnes affiliées aux CMA Awards ont suivi des protocoles de test stricts définis par le département de la santé de la ville et les syndicats», a déclaré le communiqué conjoint des CMA et des représentants de Pride. “Charley a été testé avant de se rendre à Nashville. Il a été testé à son arrivée à Nashville et à nouveau le jour du spectacle, avec tous les tests négatifs. Après son retour au Texas après les CMA Awards, Charley a de nouveau été testé négatif à plusieurs reprises. La communauté a le cœur brisé par le décès de Charley. Par respect pour sa famille pendant leur période de deuil, nous ne ferons pas de commentaire à ce sujet. “

La star de la country, Maren Morris, a été l’une des nombreuses à avoir spéculé sur le fait que la décision de tenir les prix en personne et sans masque aurait pu conduire le chanteur légendaire à contracter la maladie. “Je ne veux pas sauter aux conclusions parce qu’aucune déclaration de famille n’a été faite, mais si c’est le résultat du fait que les CMA sont à l’intérieur, nous devrions tous être indignés. Reste au pouvoir, Charley”, a écrit Morris sur Twitter. La fierté avait 86 ans.