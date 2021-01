C’est dans le même réseau social que Jésus a annoncé qu’il attendait son deuxième bébé et il l’a fait de manière extrêmement amusante et cela montre la bonne relation qu’il entretient avec sa sœur: “Nous allons rivaliser avec @Jackybrv”, Il a posté, à côté des hashtags #babyloading et # bebecovid.

La réponse de l’heureuse tante a été immédiate et a inclus une “vision” que ses filles avaient de leurs cousins ​​au second degré: “Ils en ont encore trois à faire! Allez, oui vous pouvez! Mes filles parient sur ce que sera une fille , ce sera?”. La réaction des partisans de Chuy à la fois à son annonce et au commentaire de sa sœur a été celle d’un amour total.

Dans l’image que Jésus a téléchargée pour partager son bonheur, vous pouvez voir Lorenia, ainsi que son premier-né, le déjà beau Jesús Jr., sous le couvert d’un arbre de Noël, sur lequel vous pouvez voir un panneau avec la phrase ” Cher Père Noël, cette année je veux “, et vous avez le souhait de” grand frère “vérifié.

Dans cette même image, Chuy et Martínez ont partagé que l’arrivée du nouveau membre de leur famille aura lieu en juillet prochain, donc l’heureuse maman doit être déjà dans le premier trimestre de sa grossesse. Le couple a donné à ses parents une joie particulière avec leur premier bébé, qui est devenu leur premier petit-fils masculin.