Après avoir taquiné un potentiel costume d’Halloween sur le thème du roi des tigres pour sa famille la semaine dernière, Jason Aldean a tenu sa promesse, partageant une vidéo du groupe dans leur gloire imprimée d’animaux sur Instagram vendredi. Réglé sur “I Saw a Tiger” de la star de Tiger King, Joe Exotic, le clip a servi de clip parodique pour la chanson, mettant en vedette Aldean dans le rôle d’Exotic.

Vêtu d’une perruque blonde, d’une casquette de baseball, de lunettes de soleil, d’une moustache, d’une chemise imprimée et d’un jean avec une genouillère et une béquille d’avant-bras, Aldean jouait alternativement de la guitare et chantait et interagissait avec sa famille, y compris sa femme Brittany, qui semblait être habillée comme le défunt d’Exotic. époux Travis Maldonado. Memphis, le fils de 2 ans du couple, était un petit tigre noir et blanc et leur fille de 1 an, Navy, était habillée comme l’ennemi juré d’Exotic, Carole Baskin.

La vidéo comprenait également une brève interview avec Aldean en tant qu’exotique. “2020. Quelle année folle”, a-t-il déclaré. “Tout le monde veut blâmer Donald Trump pour le coronavirus. Je ne peux pas aller à une émission de musique country. Je ne peux pas aller voir Luke Bryan. Le sport a été tout gâché. Les Braves d’Atlanta ont perdu contre les Dodgers, ne sont pas allés aux World Series. . Il y a une personne que je blâme pour tout 2020. Carole Baskin! “

La caméra s’est ensuite tournée vers Navy, qui portait une longue perruque, un haut rose imprimé et l’une des couronnes de fleurs emblématiques de Baskin. “Je suis un chat,” dit-elle avant de laisser échapper un petit grognement.

“Joyeux week-end d’Halloween … de rien!” Aldean a sous-titré la vidéo. “Oh mon Seigneur, j’ai besoin de plus de ce PLEASE LOL”, a commenté Brian Kelley de Florida Georgia Line. “Mon nouveau look de scène,” répondit Aldean. Russell Dickerson s’est exclamé “OH NON U N’A PAS !!!!!!” tandis que le beau-frère d’Aldean, Chuck Wicks, écrivait: “Juste au moment où ta carrière ne pourrait pas s’améliorer … tu tire ça …”

“Haha, c’est incroyable et cela me rend encore plus triste que nous n’ayons pas pu tourner ensemble cette année”, a commenté Mitchell Tenpenny. Un fan a également évoqué les tournées, en plaisantant: “Quelqu’un s’il vous plaît ramenez cet homme en tournée. Il le perd. Hilarant.”

Aldean avait déjà partagé son idée de s’habiller en tant que casting de l’émission Netflix avec Katie & Company de RADIO.COM, bien qu’il ait suggéré de s’habiller en Bretagne alors que Baskin et les deux enfants portent des tenues de tigre. “Donc, nous verrons comment cela fonctionne”, a-t-il déclaré. “Je vais voir ce qu’elle propose, c’est mon idée … c’est mon argumentaire. Vous venez de l’entendre. Je vais lui dire de la même manière que je viens de vous le dire.”