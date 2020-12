La famille de Jenni Rivera a demandé ce mardi d’arrêter les rumeurs selon lesquelles la chanteuse mexicaine est toujours en vie, à la veille des huit ans qui se sont écoulés depuis sa mort, et a annoncé la sortie de chansons posthumes de l’artiste.

«Il y a beaucoup de gens qui vivent de nous qui parlent bien ou qui parlent mal. Je veux demander au public d’oublier de nous demander si Jenni est en vie. C’est faux. Que ne donnerions-nous pas pour qu’elle soit vivante? », A déclaré Pedro Rivera, le père de l’artiste.

Il a dit ces mots lors d’une conférence de presse au cours de laquelle Sony Music a présenté deux disques d’or et un disque de platine pour deux chansons posthumes de Rivera et dans laquelle la famille a dévoilé les nouvelles qui se produiront dans les mois à venir concernant “La Gran Señora ».

Le père et ses frères Rosie et Juan ont expliqué qu’ils sortaient des chansons posthumes parce que, heureusement, ils ont trouvé des morceaux enregistrés qui n’avaient jamais été publiés, ce qui leur permet de se battre pour leur objectif, qui est de garder vivante la mémoire de Jenni.

«Ma motivation est de porter un long héritage. On m’a dit qu’un artiste qui meurt ne dure que deux ans et j’ai dit que cela ne pouvait pas être possible pour un artiste comme ma sœur », a déclaré Rosie.

C’est pourquoi Jenni Rivera Enterprises a méticuleusement planifié les étapes à suivre, qui incluent plus de chansons, un documentaire, un film ou même un livre pour que «les plus jeunes filles» se sentent inspirées par l’histoire de la chanteuse.

Avec tout ce matériel, ils entendent porter l’image de Jenni en tant que femme bien au-delà de son côté artistique.

Après les singles «Apparemment bien», «Trichons-y» et «Ils aimeraient avoir ma place», la famille envisageait de sortir une autre chanson en octobre, mais elle sortira enfin en juillet 2021.

Cependant, ils ont annoncé que le 14 février, il y aura une sortie très spéciale, d’une version qu’il a enregistrée et n’a jamais vu le jour, liée à la société qui a fait la vidéo pour “Apparemment bien” dans laquelle une version recréée de Jenni Rivera a été publiée.

«Pour la vidéo de février, vous verrez Jenni comme vous ne l’avez jamais vue auparavant, c’est un travail très spectaculaire. Je pense qu’ils vont adorer cette nouvelle scène ou perspective de Jenni Rivera », a annoncé Juan.

Quant à la récente controverse après la disparition de nombreuses vidéos du chanteur de YouTube, supprimant ainsi «plus d’un milliard de vues», selon Rosie, Juan a expliqué que c’était une décision d’Universal Music, qui avait téléchargé 30 vidéos lorsque le contrat qu’ils avaient sur eux a pris fin.

Maintenant, pour le 10e anniversaire de sa mort, la famille en téléchargera à nouveau.

«Nous avons demandé à (Universal) de les télécharger à nouveau et nous n’avons eu aucune réponse. Nous avons dû trouver des producteurs et des réalisateurs pour obtenir les vidéos et elles seront à nouveau téléchargées demain. Lorsque le contrat a expiré, Universal les a renversés et les visites ont eu un impact sur l’héritage », a conclu Juan, tout en s’assurant qu’Universal doit beaucoup à Jenni et vice versa.

“La Gran Señora” est décédée dans un accident d’avion après un dernier concert dans la ville de Monterrey, dans le nord-est du Mexique, le 9 décembre 2012, un événement qui a choqué le pays et ses fans aux États-Unis.

Jenni Rivera (1969-2012) a vendu plus de 20 millions d’exemplaires de ses albums et a remporté plus de 50 prix et distinctions, dont les Billboard Music Awards, Premios Billboard et Premio Lo Nuestro.

