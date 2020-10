Lesley Stahl de CBS a maintenant la sécurité 24 heures sur 24 après qu’elle et sa famille ont reçu des menaces de mort à la suite de son entretien controversé de 60 minutes avec le président Donald Trump. Diffusée sur le réseau dimanche, cette interview avait attiré l’attention dans les jours qui ont précédé sa diffusion après que le président est sorti et a critiqué publiquement Stahl sur Twitter, déclarant que l’interview était “fausse et biaisée”.

Selon des sources policières et plusieurs autres sources qui se sont entretenues avec TMZ, un appel de menace de mort a été signalé au département de police de Los Angeles vers 9 heures, heure locale, le jeudi 22 octobre. Cet appel, qui a été adressé au domicile de l’un d’eux des membres de la famille immédiate de Stahl sur la côte ouest, est survenue deux jours seulement après le départ du président de l’interview et quelques heures avant que la Maison Blanche ne publie 38 minutes de l’interview sur les réseaux sociaux. Bien que les détails de cet appel n’aient pas été rendus disponibles, la menace était dirigée contre Stahl et sa famille, et l’appelant aurait mentionné quelque chose à propos des néo-nazis.

En raison de la menace, CBS fournirait maintenant l’ancre de 60 minutes avec une sécurité 24 heures sur 24. Le réseau a maintenant des gardes surveillant les maisons de Stahl et d’autres membres de sa famille. Ces gardes les escortent également lorsqu’ils sortent en public par mesure de sécurité.

Le segment de dimanche soir a présenté un va-et-vient controversé entre Stahl et Trump alors que l’ancre pressait le président sur un certain nombre de questions, y compris la pandémie de coronavirus, ses déclarations concernant les “femmes de banlieue” et ses commentaires concernant les “fausses nouvelles”. C’est ce dernier sujet qui a finalement incité Trump à se retirer de l’interview, accusant Stahl d’avoir posé à son adversaire démocrate, Joe Biden, des questions de «softball» tout en lui donnant des questions plus difficiles. En déclarant: “Je pense que nous en avons assez d’une interview ici, c’est suffisant. Allons-y”, Trump a quitté l’interview et n’est pas revenu pour un entretien conjoint avec le vice-président Mike Pence ou la promenade prévue autour du terrain de la Maison Blanche.

Quelques jours plus tard, la Maison Blanche, qualifiant l’interview de «fausse et biaisée», a publié l’interview, une décision que CBS a qualifiée de «décision sans précédent de ne pas tenir compte de leur accord avec CBS News». Quoi qu’il en soit, CBS a toujours diffusé son segment complet de 60 minutes dimanche soir. L’émission a attiré 17 millions de téléspectateurs, sa plus grande audience depuis l’interview de 60 minutes de mars 2018 avec Stormy Daniels.