Leah Messer et sa famille possèdent Halloween avec des costumes vraiment inspirés des 101 Dalmatiens. La star de Teen Mom 2 avait l’air vraiment diabolique dans un costume de Cruella de Vil, tandis que ses trois filles – Adalynn, 7 ans, et Aliannah et Aleeah, 10 ans, devenaient inégales et impertinentes en tant que trio de Dalmatiens. Posant pour une séance photo effrayante dans les bois avec le dalmatien de la famille, Lucky, Messer a déclaré qu’elle ne pouvait s’empêcher de partager autant de photos que possible de la journée.

“Les chiots, chérie. Je n’ai pas besoin de bébés”, a écrit Messer lundi dans sa première série de photos, citant le méchant de Disney. Après avoir partagé une photo de près de son maquillage pour le costume, la star de MTV a ajouté un autre lot avec ses enfants, en plaisantant: «Je promets que ce sera le dernier message de notre séance photo d’Halloween, mais je ne peux pas m’en empêcher. “

Les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer à quel point Addie posait avec enthousiasme pour les tournages, la qualifiant de “star” et de “naturelle” dans les commentaires. “Je vois tous les commentaires sur [Addie]», A commenté Messer sous l’un de ses messages aux côtés d’émojis rieurs.« Vous les gars, nous devrons filmer son prochain tournage à cause de cet enfant, je le jure. Toutes mes filles sont incroyables! Addie n’arrêtait pas de dire [Flash Forward Photographers] qu’elle avait besoin d’être la star de ce tournage. “

Messer a continué à propos de l’inspiration derrière le tournage: “Ali girl a aidé à trouver l’idée après avoir ramené notre chiot dalmatien à la maison et regardé les 101 Dalmatiens. Cela faisait un moment que nous n’avions pas regardé le film Disney, mais tout s’est terminé parfait . ” Par coïncidence, la famille avait nommé leur nouveau chiot Lucky, qui est l’un des noms des principaux chiots du film d’animation, ce qui a convaincu les filles qu’elles devaient incarner le film pour Halloween. “Ce tournage était simplement censé être! Et nous avons tout aimé”, a conclu Messer. “Aleeah ​​a choisi toutes leurs tenues et voulait les faire toute seule. Elle a réussi!”

La personnalité de la réalité a été critiquée la semaine dernière pour avoir partagé des photos d’elle-même sur Instagram par un adepte qui l’a accusée d’avoir besoin d’une approbation extérieure pour son estime de soi. «Personnellement, j’aime m’habiller et fournir un contenu de bonne qualité à mes abonnés», a répondu Messer. “Vous pouvez ne plus me suivre si vous le souhaitez parce que votre opinion ou celle de quelqu’un d’autre est sans importance pour ma croissance, mon amour. … Je pense qu’élever et responsabiliser tout le monde est quelque chose dont nous pouvons évidemment bénéficier davantage.”