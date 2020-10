Des célébrités de tout le pays ont exprimé leur enthousiasme samedi pour Halloween et une autre occasion de s’habiller avec des costumes uniques. Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother, Blog Sing-Along du Dr Horrible) faisait partie de ce groupe. Il s’est associé avec son mari, David Burtka, et leurs deux enfants pour un ensemble Willy Wonka & the Chocolate Factory qui fait tourner les têtes.

Harris a publié une photo des costumes sur Instagram samedi. Burtka a joué le rôle de Wonka tandis que les jumeaux Harper et Gideon détenaient chacun des billets en or leur donnant accès à la chocolaterie. Gideon s’habillait en Charlie Bucket tandis que Harper s’habillait en Veruca Salt. Harris a complété le costume de groupe tout en étant habillé en Slugworth.

“Oompa, loompa, doompety doo! Nous avons une photo de famille pour vous! Cette année, puissiez-vous inventer un 31 octobre qui soit fougueux, sûr et délicieux. Invention, mes chers amis, c’est 93% de transpiration, 6% d’électricité, 4% d’évaporation et 2% d’ondulation caramel écossais. Joyeux Halloween de la part de l’équipage Burtka-Harris! ” Harris a écrit dans la légende de sa publication Instagram.

Harris, Burtka et leurs enfants attirent l’attention chaque année en raison de leurs costumes de groupe. Ils ont précédemment dépeint les fantômes de l’auto-stop de Disney de la promenade The Haunted Mansion à Walt Disney World et Disneyland en 2018. La photo de groupe a eu lieu dans un cimetière et présentait Gideon comme un spectre qui s’estompait.

En 2011, la famille a fait un voyage à Neverland habillée comme des personnages de Peter Pan. Ils ont ensuite canalisé le Magicien d’Oz l’année suivante. En 2016, la famille a impressionné tout en canalisant les légendes du passé d’Hollywood. Harris habillé en Groucho Marx, Burtka a dépeint Charlie Chaplin et Gideon a recréé le look de James Dean de Rebel Without a Cause. Harper a complété le look en s’habillant en Marilyn Monroe.

Bien sûr, de nombreux fans pensent que le meilleur choix de thème a eu lieu en 2015. La famille a voyagé dans une galaxie lointaine, très lointaine. Harris habillé en Obi-Wan Kenobi âgé, avec une barbe grise et une robe Jedi fidèle au cinéma. Burtka a canalisé Harrison Ford tout en enfilant le gilet et les bottes emblématiques de Han Solo. Harper déguisé en princesse Leia de Star Wars: Episode IV – Un nouvel espoir tandis que Gideon jouait le jeune Jedi Luke Skywalker.

“Il y a longtemps, à un Halloween lointain, très lointain …”, a écrit Harris dans la légende de son post Instagram. De nombreux fans ont vu la photo et ont exprimé leur enthousiasme considérable. Ils ont proclamé que la famille avait réussi le look et ont déclaré que la photo était le meilleur article d’Halloween de l’année.