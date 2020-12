R

La famille d’Oald Dahl a présenté des excuses pour les commentaires antisémites de l’auteur pour enfants de renommée mondiale.

Le créateur de livres tels que Matilda, The BFG, The Witches et Charlie And The Chocolate Factory est décédé à l’âge de 74 ans en 1990, mais a depuis régulièrement figuré en tête des listes des auteurs préférés de la nation et ses histoires ont continué d’être aimées par les enfants du monde entier .

Cependant, les commentaires antisémites qu’il a faits à un magazine ont jeté une ombre sur son héritage personnel.

Dans une interview avec le New Statesman en 1983, l’auteur a déclaré: «Il y a un trait dans le caractère juif qui provoque l’animosité, c’est peut-être une sorte de manque de générosité envers les non-juifs.

“Je veux dire, il y a toujours une raison pour laquelle l’anti-tout surgit n’importe où.”

Il a ajouté: «Même un puant comme Hitler ne s’est pas contenté de s’en prendre à eux sans raison.»

Une déclaration de la famille Dahl a maintenant été publiée sur le site Web de The Roald Dahl Story Company sous le titre: «Excuses pour les commentaires antisémites de Roald Dahl.»

Il dit: «La famille Dahl et la Roald Dahl Story Company s’excusent profondément pour la blessure durable et compréhensible causée par certaines des déclarations de Roald Dahl.

«Ces propos préjugés nous sont incompréhensibles et contrastent nettement avec l’homme que nous connaissions et avec les valeurs au cœur des histoires de Roald Dahl, qui ont eu un impact positif sur les jeunes depuis des générations.

«Nous espérons que, tout comme il l’a fait à son meilleur, à son pire absolu, Roald Dahl pourra nous aider à nous rappeler l’impact durable des mots.»

Les œuvres de Dahl continuent d’être populaires pour les adaptations cinématographiques et scéniques.

Une nouvelle version de The Witches, mettant en vedette Anne Hathaway, est sortie plus tôt cette année, tandis que des stars hollywoodiennes telles que Johnny Depp, Mark Rylance et Danny DeVito sont toutes apparues dans des versions grand écran de ses histoires.