Ce fut une année difficile pour la famille Brown, mais les stars d’Alaskan Bush People «se tiennent ensemble» pour s’en sortir. Après avoir évacué leur maison de montagne au milieu des incendies de forêt qui font rage sur la côte ouest, les sœurs Rain et Snowbird Brown ont déclaré à PopCulture.com avant la finale de la saison de dimanche qu’elles trouvaient toujours le bon côté au milieu de toutes les tragédies qui ont frappé leur famille.

“C’est vraiment fou – beaucoup de choses se sont passées. … Nous sommes actuellement encore évacués”, a déclaré Bird à PopCulture, ajoutant que pour l’instant, un calendrier pour rentrer chez lui est “à peu près dans l’air”, malgré la disparition des incendies . Rain a fait écho au fait que sa famille pensait à «la sécurité d’abord» avant de revenir s’occuper de ce qui reste de leur ferme. “Nous avons certainement subi des dégâts, mais tout espoir n’est pas perdu”, a déclaré Rain. “C’est le moment de rester ensemble.” Les incendies de forêt qui frappent au milieu de la pandémie de coronavirus et du drame familial en cours ont beaucoup été pour la famille Brown, mais Rain a déclaré que tout le monde était accroché avec “beaucoup de câlins, beaucoup de conversations, être là les uns pour les autres et rester ensemble”.

Au cours des premiers jours du COVID-19, la vie au ranch a permis aux parents Ami Brown et Billy Brown de rester à l’écart du public, alors qu’Ami se remettait d’un cancer du poumon tout récemment et que Billy avait déjà été hospitalisé pour des problèmes respiratoires. «L’essentiel est simplement d’être en sécurité pour mes parents», a déclaré Rain, expliquant que chaque fois que les jeunes Browns allaient en ville pour quelque raison que ce soit, ils étaient sûrs de porter un masque et de prendre des mesures de sécurité.

“[My parents] tiennent le coup – la qualité de l’air est un facteur important pour mon père », a déclaré Rain, plaisantant que leurs journées ensemble consistent en« beaucoup d’amour et beaucoup d’oxygène. »Bird a répondu à ses parents,« j’ai l’impression qu’ils re toujours les ancres. Ils nous assurent toujours que tout ira bien, même si nous voulons leur assurer que tout va bien. “

Il y a des points positifs en 2020 pour Rain and Bird, qui sont devenues tantes en février 2019 lorsque le frère Noah et sa femme, Rhain, ont accueilli bébé Elijah, puis à nouveau en mars 2020 lorsque la petite amie du frère Bear, Raiven Adams, a accueilli son fils River. «Être une tante est ma chose préférée», a déclaré Rain, connue sous le nom de Nana par son neveu. Bird a sonné: “Vous pouvez vous amuser sans nécessairement en assumer la responsabilité.” Arrivant à rencontrer Baby River “brièvement” au milieu des restrictions COVID, Bird a déclaré qu’elle espérait voir plus de son neveu à l’avenir, ce que Rain a appuyé.

Dans l’ensemble, les sœurs Brown gardent la foi en ce qui concerne ce que l’avenir réserve à leur famille. “Nous avons eu beaucoup de tragédies, mais nous continuons d’avancer”, a déclaré Rain. “Même dans les moments les plus sombres, il y a encore de l’espoir.” Ne manquez pas la finale de la saison de Alaskan Bush People, diffusée le dimanche 11 octobre à 20 h HE uniquement sur Discovery. Pour en savoir plus sur la famille Brown de PopCulture, cliquez ici.