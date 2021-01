UNE

La famille a averti que le temps presse pour une fille de 12 ans qui a besoin de trouver un donneur compatible pour une greffe de moelle osseuse qui lui sauvera la vie.

Plus de 80000 £ ont été collectés pour Libby Cotts, de Buckhurst Hill dans l’Essex, qui souffre d’anémie aplasique sévère, une maladie très rare qui signifie que sa moelle osseuse ne produit pas suffisamment de cellules sanguines.

Des milliers de dons ont été faits pour des kits de test pour trouver un donneur de moelle osseuse et sa page GoFundMe a même été partagée par des célébrités, notamment le magnat des affaires Lord Sugar, le joueur de snooker Ronnie O’Sullivan et le footballeur de Newcastle United Andy Carroll.

Mais l’état de Libby s’est aggravé ces derniers jours.

Lucy Tant, 38 ans, l’une des demi-douzaines d’amis proches de la famille aidant la campagne, a déclaré à l’agence de presse PA: «Il ne lui reste plus beaucoup de temps… nous sommes sur le fil du rasoir maintenant.

«Ils n’ont pas donné de délai à Gemma, la mère de Libby, parce qu’elle n’a pas insisté pour cela.

«Mais hier, c’était le grand appel au réveil que nous étions tous dans le déni… Libby a eu un très mauvais mal de tête et était debout toute la nuit avec ses gencives qui saignaient, elle a des cloques de sang dans la bouche. Elle est maintenant de retour à l’hôpital.

Libby a été diagnostiquée après avoir été frappée par une balle de hockey l’année dernière.

L’état de Libby s’est aggravé ces derniers jours

Depuis son diagnostic en octobre, Libby a reçu des transfusions de sang et de plaquettes pour la maintenir en vie et celles-ci sont de plus en plus régulières.

Son état signifie qu’elle est sujette à de graves ecchymoses et saignements et que son système immunitaire est affaibli.

Mardi soir, la famille de Libby a déclaré que les médecins craignaient que les transfusions sanguines répétées ne lui causent des lésions cardiaques et hépatiques.

Le seul remède contre l’anémie aplasique est une greffe, mais cela nécessite de trouver un donneur compatible.

Une donneuse a déjà été trouvée pour Libby et le 21 décembre, elle a été admise à l’hôpital Great Ormond Street en préparation d’un programme de traitement de six semaines – mais cela a échoué quand on lui a dit que le donneur n’était plus compatible.

Mme Tant a ajouté: «Libby est incroyable, elle est tellement inspirante pour nous tous – sa force, son caractère.

«Ce n’est que ces derniers jours, vraiment, que nous avons en quelque sorte vu Libby descendre et son moral s’en va.

«En tant que personne, Libby est aventureuse, elle est un peu folle, elle adore nager, faire de l’équitation, jouer au hockey à l’école… nous ne savons pas quand ni si elle pourra refaire ces choses.

La famille et les amis de Libby ont créé une page GoFundMe qui vise à collecter 500000 £ pour l’association caritative contre le cancer du sang Anthony Nolan, qui l’aide à trouver un donneur compatible.

Chaque £ 40 se traduit par un kit de test de moelle osseuse et la famille encourage également les gens, en particulier ceux âgés de 30 ans et moins, à s’inscrire pour être testés.

Les preuves montrent que les jeunes donneurs sont associés à de meilleurs taux de survie des patients.

Mardi, un don de 7 300 £ a été promis à la cause aux côtés du message: «De la part de vos amis aimants de l’autre côté de l’étang!»

Mme Tant a déclaré: «Nous ne pouvons pas croire à la générosité des gens… nous sommes tellement débordés.

«C’est incroyable ce que les gens ont fait pour nous aider… c’est tellement triste que nous ayons besoin de tellement plus.»

Mme Tant a ajouté que la pandémie avait rendu la situation de Libby encore plus difficile, Anthony Nolan faisant face à un énorme déficit de financement en raison de la réduction des dons et même de la perturbation du service postal causant des problèmes avec les tests sur écouvillon.

«Si Covid n’avait pas été là, cela aurait été tellement plus facile et Libby ne serait pas dans cette position… nous aurions déjà eu un donateur», dit-elle.

Si vous souhaitez faire un don à la cause de Libby ou vous inscrire en tant que donneur de moelle osseuse, visitez libbys.lockdown sur Instagram ou www.justgiving.com/fundraising/loveforlibby.