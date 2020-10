La famille Brown regarde dans le baril deux menaces majeures qui pèsent sur son mode de vie: la pandémie de coronavirus frappe Washington tandis que des incendies de forêt incontrôlés obligent les stars du peuple Bush de l’Alaska à évacuer leur montagne. Dans un aperçu exclusif de PopCulture du tout nouvel épisode de l’émission à succès Discovery de dimanche, les Browns sont obligés de se regrouper et de travailler encore plus dur alors qu’ils tentent de rester en sécurité dans un monde chaotique et changeant.

“La pandémie mondiale est en train de balayer le pays. Avec plus de 500 cas confirmés au cours du seul premier mois, l’État de Washington est devenu un point chaud de l’épidémie”, a déclaré un radiodiffuseur au début du clip, alors que Bear Brown ramasse du bois pour sa famille. . “Alors que l’inquiétude du public grandit, les responsables espèrent que le virus sera maîtrisé d’ici l’été, alors que l’État envisage la saison des incendies de forêt.”

Après avoir annoncé la nouvelle de la pandémie à sa famille, le patriarche Billy Brown a déclaré à la caméra: «Je dois admettre que c’est difficile de se préparer à quelque chose dont vous ne savez pas quelle sera l’ampleur de la pandémie», mais exhorte sa famille à «revenir après quoi nous le faisons », leur assurant que« rien ne va arrêter les Browns ».

Les choses sur la ferme vont de mal en pis, cependant, lorsque les incendies de forêt forcent l’évacuation de la famille. Alors que la plupart des Browns fuient tout de suite, Bam Bam et Bear Brown sont contraints de courir en danger alors qu’ils se précipitent pour voir leur mère Ami Brown, leur père Billy et leur frère Gabe Brown, qui sont toujours sur le chemin du feu. «Tout le côté de la montagne brûle», dit Bam avec méfiance alors qu’il se rend chez eux, tandis que de retour en sécurité, Snowbird rompt les inquiétudes pour la vie de sa famille.

Tout cela fait partie du Wolfpack. “La vie que nous avons choisie, la façon dont nous vivons, peut certainement avoir un coût”, dit Billy à la caméra, alors que des images de lui face à un ours clignotent sur l’écran. “Foi, famille, Dieu – nous devons nous souvenir de ces choses maintenant.” C’est juste cet état d’esprit qui pousse la famille encore plus difficile à terminer la construction de la maison. «Nous sommes vraiment beaucoup plus déterminés à faire construire la maison», déclare Billy. “Nous n’allons pas nous arrêter. Nous n’abandonnerons pas. L’homme depuis la nuit des temps sous-estime Mère Nature.”

Bien sûr, il y a aussi des moments réconfortants à venir, alors que la famille célèbre le premier anniversaire de bébé Elijah, né à Noah et Rhain le 26 février 2019. Vêtus de vêtements médiévaux, les Browns attendent avec impatience ce qu'ils comparent au " couronnement du jeune prince. " Alaskan Bush People est diffusé le dimanche à 20 h HE uniquement sur Discovery.