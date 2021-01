La famille Duggar semble avoir organisé une grande fête du Nouvel An, malgré la pandémie de coronavirus en cours. Les fêtards ont partagé des vidéos de la fête sur leurs histoires Instagram jeudi soir, et ils ont fait surface sur Reddit vendredi, où les critiques des stars de Counting On ont sorti leurs couteaux. Les Duggars eux-mêmes n’ont pas publié de vidéos ou de photos de la fête.

Un utilisateur de Reddit a publié des vidéos partagées par un fêtard depuis la maison Duggar, mais a masqué l’affiche originale. «Une excellente façon de terminer 2020», a écrit le participant à la fête. Les vidéos montrent un grand rassemblement de personnes, personne ne portant de couvre-visage ou de distanciation sociale. Un autre utilisateur de Reddit a partagé des photos de l’intérieur de la maison Duggar, avec des petits-enfants lançant des ballons sur un balcon alors que les gens en bas comptaient jusqu’à minuit. Une photo montrait Johannah Duggar, 15 ans, et Jennifer Duggar, 13 ans, souriant avec un groupe d’amis.

Instagram traque des fonds au hasard et a trouvé une bonne vidéo de la soirée Duggars NYE. Je ne vois rien de fou juteux mais peut-être que l’un de vous le verra! de r / DuggarsSnark

“Holy S—. Comment les Duggar n’ont-ils PAS ENCORE ÉTÉ COVIDÉS?”, S’est demandé un utilisateur de Reddit en réponse aux vidéos. “Ew, je n’aimerais pas avoir autant de monde chez moi”, a écrit un autre. “Mon Dieu, il y a tellement de gens là-bas. J’ai l’impression que je pourrais attraper Covid juste en regardant cette vidéo”, a déclaré un utilisateur de Reddit. “C’est un SUPER super épandeur! Combien de personnes y a-t-il? Au moins 150? Dieu,” a écrit un autre critique.

Ce n’est pas la première fois que des membres de la famille Duggar sont critiqués pour avoir bafoué les directives relatives aux coronavirus pendant la pandémie. Le mois dernier, Jinger (Duggar) Vuolo a partagé une photo de la réunion de famille en Caroline du Sud en juin 2020, aucun d’entre eux ne portant de masque. La famille n’aurait apparemment pas publié de photos du voyage au moment où il a eu lieu à l’origine. “Pas de masques ou de distanciation sociale. Excellent travail les gars! Tant de ménages différents. Je me demande pourquoi ils ne nous ont jamais dit qu’ils se sont tous rendu visite. (Sarcasme)”, a écrit un utilisateur sur Reddit. Les Duggars ont également organisé une grande réunion de famille pour Noël, note The Sun. Seule Jill (Duggar) Dillard, qui s’est distancée de la famille, n’était pas présente.

J’ai trouvé d’autres photos de la fête du Nouvel An de Duggar. Sur les premières photos, les petits-enfants lançaient des ballons par-dessus le bord pendant que les gens comptaient à rebours. de r / DuggarsSnark

Pendant la période des fêtes, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déconseillé aux Américains de voyager pour aider à ralentir la propagation du coronavirus. Plus de 20 millions d’Américains ont été testés positifs pour le virus et plus de 348000 sont décédés des complications du coronavirus, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Vendredi, le ministère de la Santé de l’Arkansas a signalé 4 304 nouveaux cas. L’État que les Duggars appellent chez eux a signalé 229 442 cas depuis le début de la pandémie.