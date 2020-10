Exclusif

George FloydSa famille envisage de fêter son anniversaire en descendant dans les rues du Minnesota et en encourageant les gens à continuer de pousser pour le changement … en les faisant inscrire pour voter.

L’anniversaire de George approche mercredi – il aurait eu 47 ans – et son frère, Philonise, nous dit que la famille souhaite utiliser sa plateforme pour encourager les gens à se rendre aux urnes.

Il est encore temps de s’inscrire pour voter au Minnesota, et la famille veut s’assurer que les gens des villes jumelles de Minneapolis et de St. Paul ont leur mot à dire lors des prochaines élections. On nous dit que ses frères et sœurs seront en déplacement, travaillant avec plusieurs organisations pour inscrire les électeurs potentiels sur place.

Comme nous vous l’avons dit pour la première fois, il y a un nouveau George Floyd en hausse à Houston, sa ville natale, avec un message spécial à la communauté – «soyez le changement» en votant.

Le frère de George nous dit que la famille veut remercier tout le monde pour son soutien jusqu’à présent, et ils espèrent que les citoyens voteront en masse d’ici le 3 novembre … lorsque les sondages seront fermés.

La famille dit qu’elle recherche également des contributions à la Fondation George Floyd, qui peuvent être faites par courrier … sans drames.