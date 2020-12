La famille heureuse: Kima, Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja | Instagram

La famille composée d’influenceurs, de youtubeurs, de chanteurs et aussi d’hommes d’affaires Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza à côté de sa fille Kima Sofía et maintenant aussi la future nouvelle membre de sa petite famille ont partagé une photo où elles sont vraiment mignonnes.

Juan de Dios Pantoja a partagé cette image il y a quelques heures, dans l’image de la jolie famille apparaît au sommet d’un yacht, ils se font passer pour des modèles professionnels.

Kima est devant eux, son père lui tient la main alors qu’elle porte un adorable maillot de bain assorti à la tenue de son père.

D’un autre côté Kimberly loaiza L’interprète de “Don’t be jalous” porte une robe blanche légèrement courte, dans l’image vous pouvez voir sa grossesse qu’ils ont décidé il y a quelques jours de partager.

Ce n’est pas la première fois que la famille partage une image de ce type, mais chaque fois qu’elle en télécharge une nouvelle, elle parvient à surmonter une passe, comme déjà mentionné, les trois semblent être des modèles professionnels, bien que ce ne soit pas le seul. La photographie ils les ont pris, sûrement au moins ils ont dû en prendre environ 20 pour le bas.

Que Dieu te donne encore plus d’années et me permette de les vivre à tes côtés, je t’aime ma reine, tu seras toujours la femme qui a complètement marqué ma vie, merci d’avoir donné à ma vie tant de lumière, je ne veux jamais te perdre mon Kimby … ” JD a écrit sur sa photo.

Juan de Dios Pantoja a décidé de partager l’instantané car c’était l’anniversaire de sa femme Kimberly Loaiza, à qui ils ont sûrement beaucoup consenti le 12 décembre dernier, jusqu’à présent, il n’a pas partagé plus d’informations sur sa possible célébration, peut-être que dans quelques jours nous le ferons partagez-le avec une vidéo sur votre chaîne Youtube.

Hier, Kimberly Loaiza a sûrement reçu des centaines, voire des milliers de félicitations de la part de ses millions de followers qui l’adorent, encore plus récemment lorsqu’elle a découvert qu’elle était de nouveau enceinte.

Belle photographie, belle famille, que Dieu vous bénisse toujours SUCCÈS! n’arrêtez jamais de briller, laissant toujours de mauvais commentaires derrière vous et continuez avec les personnes que vous soutenez vraiment », a écrit un internaute.

Hier pour tout Twitter, c’était un double événement du meilleur de l’année en premier lieu parce que Kim Loaiza avait 23 ans et deuxièmement parce qu’il a sorti son single tant attendu intitulé “Apaga la luz”, ce single depuis des mois que ses fans l’attendaient excités et a finalement décidé hier de partager extrêmement excité.

Jusqu’à aujourd’hui, il a déjà 3 millions 800 mille vues sur sa chaîne YouTube officielle, il ne fait aucun doute que Kimberly loaiza il bat des records avec chacun de ses nouveaux projets dans lesquels il met sûrement tout son cœur.

Petit à petit, la maire de Lindura a montré que grâce à ses efforts, elle peut réaliser de grandes choses, jusqu’à aujourd’hui Kim Loaiza occupe la 16e place du top mondial Tik tok avec le plus grand nombre de followers, elle fait également partie des célébrités. Avec plus d’abonnés sur YouTube, elle a lancé un téléphone portable à côté de son mari.

C’est aussi une chanteuse, youtubeuse et influenceuse renommée qui a montré que la croissance peut être réalisée, grâce à ses followers, elle est aujourd’hui là où elle est, tout comme Juan de Dios Pantoja, ils le savent, et elle l’a constamment fait. connaître non seulement leurs fans mais aussi d’autres personnes à travers leurs réseaux sociaux.

