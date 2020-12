Comme chaque année, la famille royale britannique a fait un espace dans son agenda pour prendre des photos festives et les partager avec le monde.

Les fêtes de fin d’année approchent et la famille royale britannique n’a pas manqué la traditionnelle prise de photos pour créer sa carte postale de Noël.

Dans celui-ci, le duc et la duchesse de Cambridge et leurs fils George, Charlotte et Louis ont posé dans un cadre chaleureux, entourés de rondins de bois.

Cette carte postale de Noël a été adressée de manière spéciale au personnel médical du NHS, accompagnée d’un voeux de Noël et de bons voeux pour l’année à venir.

Saviez-vous que ces célébrités descendent de la royauté?

Loin de montrer luxe et somptuosité dans l’image, ils ont partagé des sourires chaleureux et un tendre moment familial entre rires et câlins.

Avec un look campagnard, des bottes et dans un environnement naturel, la famille semble plus heureuse que jamais dans leur résidence du hall Amner.

La photo émotionnelle a été téléchargée sur le compte de Instagram officiel des ducs, dans lequel ils ajoutent plus de 12,3 millions d’adeptes.

Immédiatement, ils ont commencé à recevoir des commentaires qui notaient les ressemblances familiales entre eux et il y avait même ceux qui ont identifié les traits de la princesse Diana à George, sept ans.

En revanche, on ne pense pas qu’Harry et Meghan, les ducs de Sussex poursuivent cette tradition, car leur éloignement de la couronne a été assez perceptible.

Les fois où Meghan Markle a enfreint le protocole royal

Mega / Le Groupe Grosby