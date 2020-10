Courtney et Eric Waldrop terminent l’été avec une surprise spéciale pour leurs neuf enfants! Dans un aperçu exclusif de PopCulture.com de la finale de la saison de Sweet Home Sextuplets de mardi, la famille TLC organise un zoo pour enfants dans la cour arrière pour sa famille après une journée “folle” à emmener les sextuplés de 2 ans chez l’orthophoniste. En ouvrant la porte d’entrée pour leurs enfants, toute confusion à la surprise se transforme en joie alors qu’ils espionnent les chevaux miniatures, les cochons et les lapins qui les attendent dans la cour.

“Vous savez, en toute honnêteté, nous ne le faisons peut-être pas normalement, mais depuis plusieurs mois, nous n’avons vraiment fait aucune activité”, explique Courtney à la caméra. «Alors allons-y et faisons des folies un peu. C’est notre petite friandise estivale amusante pour nos neuf enfants, une sorte de façon amusante de terminer l’été. Les plus petits sont ravis d’avoir le temps de câliner les animaux de près, Courtney faisant même campagne pour son propre cochon miniature à Eric, qui rejette l’idée d’avoir un cochon qui n’est pas utilisé pour le «bacon».

Ce n’est pas seulement une façon spéciale de terminer l’été, mais les derniers mois de la deuxième année des sextuplés. “Dans moins de quatre mois, les sextuplés auront trois ans”, se rend compte Courtney. “Je veux dire, c’est fou. Le temps passe vite. Il passe vite.” Eric intervient, “Je veux dire, nous sommes presque tout le chemin du retour à la saison des fêtes!” Avec la pandémie de coronavirus qui change la façon dont les gens célèbrent toute occasion, le père de neuf se demande à quoi ressembleront Halloween, Thanksgiving et Noël en 2020. Courtney fait confiance à Dieu pour que tout se passe bien, cependant. «La vie va toujours vous jeter des courbes, vous savez, et avec le coronavirus, qui sait quand ça va se terminer», se demande-t-elle. «Alors tu dois juste t’appuyer sur le Seigneur et savoir qu’il va nous aider chaque jour.

Le mois dernier, les Waldrops ont déclaré à PopCulture qu’ils étaient heureux d’être dans leur nouvelle maison après des mois de mise en quarantaine dans leur maison mobile pendant que les rénovations étaient terminées. Même pendant les moments difficiles, Courtney a déclaré qu’elle avait essayé de regarder la lueur d’espoir quand il s’agissait d’être coincée à la maison. «La quarantaine était difficile, mais c’était bien, car cela ralentissait la vie», a-t-elle expliqué. Avec les garçons plus âgés de retour à l’école et les choses recommençant à s’améliorer, Courtney a plaisanté en disant qu’elle adorerait ralentir encore un peu. «Tout a été à la fois et ça a été fou», dit-elle. “Le temps a passé.” Ne manquez pas la finale de la saison de Sweet Home Sextuplets, le mardi 27 octobre à 22 h HE sur TLC. Pour en savoir plus sur les Waldrops de PopCulture, cliquez ici.