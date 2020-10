La ferme Kilcher n’a jamais vu cela venir. Dans la première de la saison 10 du dimanche 25 octobre de Alaska: la dernière frontière sur la découverte, la famille Alaska doit se regrouper et se préparer à toutes les inconnues alors que la pandémie de coronavirus atteint même leur coin le plus éloigné du monde – et PopCulture.com a un aperçu de ce qui est à venir.

Eivin Kilcher partage une mise à jour de la ferme dans un aperçu autoportrait de la première, révélant que même après que les membres de l’équipe Discovery aient été forcés de partir au milieu de l’arrêt de la pandémie, lui et sa famille se consacrent à garder les gens au courant de ce qui se passe. à la maison. “Donc ça va être intéressant. Vous devrez me supporter ici”, explique-t-il.

“Nous voulons toujours essayer de maintenir Alaska: The Last Frontier … Je pense qu’en particulier pendant cette période, je pense qu’il est assez important d’essayer de documenter du mieux que nous pouvons ce qui se passe sur la propriété pour tous les gens là-bas. qui nous surveillent depuis tant d’années alors que nous traversons également cette pandémie mondiale », poursuit Eivin. “Je veux dire, même si [the] La ferme est tellement séparée de beaucoup du reste de l’Amérique, il y a encore tellement d’inconnues – comment nous pouvons obtenir des matériaux, comment nous pouvons voyager, des trucs de la chaîne d’approvisionnement et de la nourriture, ou l’école à la maison de nos enfants et prendre soin d’eux plus – juste un beaucoup de changements, vous savez, ça, ça s’est passé vraiment, très vite. “

Alors qu’une annonce à la radio annule la nouvelle que les Homérites ont reçu l’ordre de fermer des entreprises non essentielles et de s’abriter chez eux tout en pratiquant la distanciation sociale, la pandémie devient encore plus réelle pour les Kilchers, dont la plus grande préoccupation était auparavant la saison des incendies de forêt. Dans un moment particulièrement surréaliste, August, Otto et Charlotte se rendent sur la route de la ferme pour y placer une pancarte indiquant «Homestead Closed».

“Quels sont les sentiments de vos gars à propos de ces affiches?” Demande August. «Votre grand-père était toujours aussi accueillant avec les gens de la ferme et il adorait recevoir des visiteurs», répond Charlotte. “Il adorait que les gens viennent voir son mode de vie, et je pense qu’il serait vraiment triste de penser que nous fermions l’endroit.” Malgré la tristesse de fermer la ferme à tous les visiteurs, Otto note que la famille a toujours mis l’accent sur la «survie» et que cette pandémie n’est pas différente. Ne manquez pas la première de la saison unplugged de Alaska: The Last Frontier, diffusée le dimanche 25 octobre à 20 h HE sur Discovery.