Dans le but d’équilibrer la sécurité, tout en veillant à ce que les entreprises de mode continuent de fonctionner, la BFC a travaillé avec le gouvernement pour convenir d’un événement exclusivement numérique qui se déroulera du vendredi 19 au mardi 23 2021.

Contrairement à la saison dernière où une petite poignée de marques ont organisé des spectacles à distance sociale et des présentations intimes, parmi lesquelles Bora Aksu, Mark Fast et Eudon Choi, l’événement de février permettra de filmer et de photographier des spectacles, des présentations et des installations, mais pas avec un invité. public.

Le tournage et les tournages peuvent à ce stade se poursuivre selon les directives sécurisées pertinentes du COVID, y compris les arts de la scène, les directives de tournage et les directives de tournage, mais toutes les activités autorisées qui impliquent une interaction avec des personnes en dehors des ménages immédiats sont constamment examinées et ces directives doivent être consultées régulièrement pour assurer l’alignement avec les derniers niveaux de verrouillage et de niveau, avertit l’organisation dans une déclaration.

«La BFC continue de demander au gouvernement de s’engager à soutenir l’industrie de la mode», déclare Caroline Rush, PDG de BFC, qui se bat pour une industrie qui fait face à des difficultés incroyables après le Brexit. «L’une des principales demandes actives est de permettre aux créateurs et aux mannequins clés de voyager vers et depuis le Royaume-Uni avec une introduction progressive d’exemptions de quarantaine pour l’industrie de la mode, afin de mener des activités essentielles, de protéger la compétitivité de la mode britannique. l’industrie », a déclaré Rush dans un communiqué.

«Ce verrouillage supplémentaire est extrêmement difficile pour les entreprises, les pigistes et les particuliers. Notre industrie est caractérisée par une créativité incroyable et cela est plus vrai au Royaume-Uni que dans tout autre pays. La majorité des entreprises et des personnes avec lesquelles nous travaillons sont des entreprises indépendantes et des créatifs qui contribuent de manière significative à la réputation culturelle et créative de notre pays. »

La London Fashion Week n’est pas simplement un événement de l’industrie du papier glacé dominé par des influenceurs posant pour des photos de style urbain, mais aussi une occasion inestimable pour les brillantes marques de mode de Londres de présenter leur travail aux acheteurs et éditeurs internationaux. Perdre l’aspect physique de la vitrine – qu’il s’agisse de défilés ou d’opportunités pour les marques et les acheteurs de se rencontrer en personne, de faire l’expérience des vêtements et de discuter des commandes – sera inévitablement un coup dur pour nos talents créatifs.

«Nous continuerons de faire pression pour obtenir du soutien et de défendre nos activités extraordinaires auprès d’un public mondial», déclare Rush, qui espère que la créativité, l’agilité et le sens des affaires de notre secteur de la mode lui permettront de l’emporter.