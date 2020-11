T

La nature des questions adressées au sélecteur national Ed Smith a révélé que l’équipe qu’il présentait pour la tournée anglaise en Afrique du Sud était loin d’être normale.

Les termes «bien-être du joueur» et «santé mentale» ou l’idée que les joueurs sont «reposés» et «gérés» ne sont pas nouveaux, mais la raison dans ce cas – la fatigue des bulles – l’est.

Avant la pandémie, en échange d’une belle rémunération, d’honneur et de gloire, nos sportifs devaient faire des sacrifices personnels. Dans l’ère – espérons-le courte – de Covid, ce poids, avec des semaines plus longues, des semaines passées dans l’isolement et des mois non autorisés à sortir des hôtels, a augmenté.

«Nous devons presque reconsidérer la façon dont nous définissons le concept de repos», a déclaré Smith. «Ce à quoi nous pensons vraiment ici n’est pas seulement une question de temps au cricket et de temps hors cricket.

«Vraiment, ce que nous essayons de déterminer, c’est à quel point les circonstances sont épuisantes et débilitantes pour cette personne. Sa famille peut-elle être avec lui? Si tel est le cas, est-ce que cet environnement est vraiment sain et aide-t-il à relever ses défis immédiats de cricket? »

en relation

Et donc après un programme exténuant de 18 matchs sur plus de trois mois en été, puis un voyage à l’IPL pour 10 de leurs joueurs, le cricket anglais est peut-être la première équipe sportive à devenir mignonne lorsqu’elle sélectionne ses joueurs pour des relais biobulles.

Ben Stokes, Sam Curran et Jofra Archer rentreront chez eux depuis l’Afrique du Sud une semaine plus tôt, avant les ODI – la priorité la plus basse des trois formats avec une défense de la Coupe du monde à trois ans encore, et un Ashes et deux Coupes du monde T20 à venir première.

L’Angleterre aurait pu aller plus loin, reposant aussi Jos Buttler. Mais il a eu sa jeune famille avec lui aux Émirats arabes unis et semble donc heureux d’être impliqué tout au long de la tournée en Afrique du Sud.

(

Les hommes vedettes Archer et Stokes rentreront tous les deux tôt après la tournée en Afrique du Sud

/ .)

Les trois reposés ont beaucoup en commun. Ils ont passé beaucoup de temps dans la bulle cet été (dans le cas de Stokes, partant pour la Nouvelle-Zélande pour des raisons familiales), et finissent tout juste à l’IPL. Ils seront dans les équipes d’Angleterre pour tout ce que le cricket de test est possible en Asie après Noël. Et tous les trois ont bien parlé récemment des défis de jongler avec tout ce cricket.

Pour certains, il sera dérangeant que les joueurs soient reposés pour l’Angleterre, en partie en fonction de leur occupation lors des tournois de la franchise T20. Kevin Pietersen a peut-être un sourire ironique. Mais ce navire a navigué et regarder, disons, Curran si bien performer dans un mauvais côté des Super Kings de Chennai, c’était pour se rappeler les opportunités de développement offertes. Il reviendra comme un meilleur joueur, mais a également révélé à quel point il est bon. Même l’Angleterre pourrait avoir besoin de le rappeler à l’occasion.

“Ce sera une situation au cas par cas où nous, en tant que sélectionneurs, mais aussi joueurs, évaluons constamment ce qui est dans l’intérêt des joueurs mais aussi ce qui est dans l’intérêt de l’Angleterre et nous sommes très sensibles à la charge de travail des joueurs”, a déclaré Smith.

«La position de la BCE a été de permettre aux joueurs de jouer dans l’IPL et nous allons saisir des opportunités en tant que sélecteurs pour l’Angleterre pour reposer un ou deux joueurs quand nous pensons que c’est une bonne opportunité de le faire. La seconde moitié de cette tournée de boule blanche en est un exemple. Et nous veillerons également à ce que les équipes d’Angleterre soient fortes à tout moment dans tous les formats, mais atteignent probablement un sommet, si possible, lors de grands tournois lorsque nous avons le plus besoin de nos meilleurs joueurs.

De l’autre côté de la médaille se trouvent les hommes à venir, qui iront en Afrique du Sud au lieu de saisir des opportunités de franchise. L’exception est Saqib Mahmood, à qui on a demandé d’aller chercher du cricket plutôt que de transporter des boissons pour l’Angleterre.

Tom Banton est une réserve dans les deux équipes (il y a 12 mois, une telle chose n’aurait pas existé), ce qui signifie qu’il ne se rendra à Brisbane Heat dans la Big Bash League australienne que plus tard, tandis que Liam Livingstone (Perth Scorchers) et Lewis Gregory ( Heat) verront également leurs arrivées retardées – bien qu’il soit peu probable qu’elles jouent trop pour l’Angleterre. Tous les trois devront se mettre en quarantaine pendant quinze jours à leur arrivée en Australie.

Ce sera une période difficile pour les trois, et le sentiment est qu’ils auraient été mieux servis d’aller directement en Australie et de jouer au cricket, plutôt que de rester assis. Will Jacks (Hobart Hurricanes) et Joe Clarke (Scorchers) auront cette opportunité. Covid signifie qu’il faut plus d’hommes en tournée ces jours-ci, et Gregory, Livingstone et Banton sont les élus (en quelque sorte).

“Dans le cas de Lewis et Liam, qui n’ont pas joué énormément pour l’Angleterre, il semblait qu’ils faisaient partie de l’équipe, donc ce serait le meilleur endroit pour eux”, a déclaré Smith. «Nous savons tous à quel point il est difficile de faire partie des équipes de balle blanche d’Angleterre qui ont connu un tel succès sous Eoin Morgan.

«Tom est un très jeune joueur, et à ce stade, il est bon pour lui d’être autant que possible et de faire valoir ses arguments pour entrer dans la balle blanche et se battre pour cette Coupe du monde T20 au coin de la rue. Il y a des moments où nous sentons que si quelqu’un est très éloigné de jouer, nous pouvons le laisser jouer à un autre cricket.

Cette fois, on a l’impression que Smith et son équipe ont bien et un peu tort. Mais surtout, ils semblent comprendre, car ces problèmes ne disparaissent pas de sitôt.