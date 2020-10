La Food and Drug Administration a approuvé un médicament testé lors de l’épidémie d’Ebola de 2018 comme traitement de la maladie. C’est la première thérapie approuvée par l’agence pour Ebola, et montre que les recherches effectuées en cas d’urgence peuvent trouver des médicaments efficaces.

«L’approbation d’aujourd’hui souligne l’importance de la collaboration internationale dans la lutte contre le virus Ebola», a déclaré John Farley, directeur du Bureau des maladies infectieuses au Centre d’évaluation et de recherche sur les médicaments de la FDA.

Le médicament, appelé Inmazeb, est un mélange de trois anticorps qui bloquent le virus Ebola. Il a été développé par Regeneron, qui teste également un traitement par anticorps contre le COVID-19. Dans les essais cliniques, les patients qui prenaient Inmazeb étaient beaucoup moins susceptibles de mourir de la maladie.

Inmazeb a été testé dans le cadre d’un essai clinique qui s’est déroulé en 2018 et 2019 lors d’une épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo. L’essai, appelé essai PALM, a comparé quatre médicaments développés pour traiter Ebola, et deux – ce médicament et un cocktail d’anticorps différent – se sont révélés les plus efficaces.

L’essai PALM était la première tentative majeure de mener un essai clinique rigoureux pendant une épidémie de maladie en cours. Avant de commencer, l’Organisation mondiale de la santé s’inquiétait des inconvénients de la conduite d’un essai en cas d’urgence, car cela pourrait priver des ressources de la prise en charge des patients malades. Cet essai et d’autres études menées pendant les épidémies d’Ebola au cours de la dernière décennie ont montré que la recherche scientifique pendant une épidémie était possible.

Les chercheurs appliquent maintenant ces leçons pendant la pandémie COVID-19. L’un des essais aux États-Unis pour l’antiviral remdesivir, que la FDA a autorisé pour une utilisation d’urgence, a été calqué sur l’essai PALM, par exemple.

«Ce que nous avons appris d’Ebola est certainement quelque chose qui nous aide à être encore meilleurs pendant cette épidémie», a déclaré Andre Kalil, professeur de médecine interne au centre médical de l’Université du Nebraska, à The Verge en février.