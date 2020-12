La Food and Drug Administration a approuvé le vaccin contre le coronavirus de Pfizer et BioNTech pour une utilisation d’urgence. La scientifique en chef de la FDA, Denise Hinton, a envoyé une lettre aux sociétés pharmaceutiques pour leur faire savoir que le vaccin était autorisé à être utilisé, un tournant dans la pandémie. Depuis que le premier cas de coronavirus a été enregistré plus tôt cette année, plus de 15,8 millions d’Américains ont été testés positifs pour le virus et plus de 294800 Américains sont décédés après avoir contracté le virus, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

L’autorisation d’utilisation d’urgence signifie que le vaccin de Pfizer a reçu une autorisation spéciale d’utilisation en cas d’urgence, bien qu’il ne s’agisse pas d’une approbation complète, note CNN. Pfizer doit encore déposer une autre demande pour obtenir la licence complète du vaccin auprès de la FDA. “L’autorisation de la FDA pour l’utilisation d’urgence du premier vaccin COVID-19 est une étape importante dans la lutte contre cette pandémie dévastatrice qui a affecté tant de familles aux États-Unis et dans le monde”, a déclaré le commissaire de la FDA, le Dr Stephen Hahn, dans un communiqué.

La décision est intervenue après un “processus d’examen ouvert et transparent qui comprenait la contribution d’experts scientifiques et de la santé publique indépendants et une évaluation approfondie par les scientifiques de carrière de l’agence pour s’assurer que ce vaccin répond aux normes scientifiques rigoureuses de la FDA en matière de sécurité, d’efficacité et de soutenir l’autorisation d’utilisation d’urgence », a poursuivi Hahn. Il a qualifié le “travail inlassable” de développer rapidement le vaccin de “véritable témoignage de l’innovation scientifique et de la collaboration public-privé dans le monde”.

Le président Donald Trump a également publié un message vidéo sur Twitter, le qualifiant de “miracle médical”. Le président a ajouté plus tard: “Nous avons livré un vaccin sûr et efficace en seulement 9 mois. C’est l’une des plus grandes réalisations scientifiques de l’histoire.”

Bien que l’autorisation d’urgence ait été accordée, cela pourrait prendre un certain temps à la majorité des Américains pour recevoir le vaccin Pfizer. Le comité consultatif de vaccination du CDC doit encore le recommander au CDC, qui doit accepter la recommandation. Le comité doit se réunir samedi matin. Pfizer espère expédier 50 millions de doses avant la fin de l’année, ce qui est suffisant pour 5 millions de personnes, rapporte CNBC. Il devrait être envoyé en premier lieu aux travailleurs de première ligne et aux personnes vulnérables, mais les États ont le pouvoir de distribuer les vaccins comme ils le souhaitent. Le vaccin a été autorisé pour les personnes de 16 ans et plus.