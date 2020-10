La Food and Drug Administration a approuvé le remdesivir pour traiter le COVID-19 chez les patients hospitalisés. C’est le premier traitement COVID-19 approuvé aux États-Unis.

Remdesivir, désormais commercialisé sous le nom de marque Veklury, a été autorisé pour une utilisation d’urgence par la FDA en mai. Cette autorisation d’urgence indiquait que la FDA pensait que les avantages de l’utilisation du médicament l’emportaient sur les risques, même s’il n’y avait aucune preuve claire montrant qu’il aidait les patients atteints de COVID-19 à l’époque.

Le médicament agit en empêchant les virus de se reproduire. Il a d’abord été développé par la société pharmaceutique Gilead pour traiter Ebola, et les recherches menées ces dernières années ont montré qu’il pouvait empêcher les coronavirus du SRAS et du MERS de se répliquer à l’intérieur des cellules. C’est pourquoi les scientifiques se sont tournés vers lui pour ce nouveau coronavirus.

Au cours des derniers mois, le remdesivir fait partie du traitement standard des patients atteints de COVID-19 dans de nombreux hôpitaux aux États-Unis. Les bénéfices du traitement semblent limités. Les essais cliniques du médicament montrent qu’il peut aider certains patients à se rétablir plus rapidement, mais qu’il ne peut pas empêcher la mort de la maladie.

La plupart des essais cliniques ont donné du remdesivir aux patients les plus malades, qui ne voient peut-être pas le plus grand avantage du médicament – parce qu’il empêche le virus de se répliquer, il pourrait être plus efficace plus tôt dans la maladie d’une personne, avant que le virus ne se propage dans son corps.

Depuis que les données initiales ont été publiées au printemps, les experts ont déclaré que le traitement aurait probablement un petit effet sur les patients. Ce n’est pas une panacée, même si cela pourrait être bénéfique. En avril, Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que cela «ne semble pas être un coup de grâce à 100%», mais que cela pourrait bloquer le virus.

Je ne suis pas surpris. Dès le début, j’ai dit que Remdesivir était un coup sûr mais pas un home run. – Carlos del Rio (@ CarlosdelRio7) 16 octobre 2020

La FDA a noté dans son examen qu’il n’y avait toujours pas de bonnes données sur la façon dont le médicament affecterait les enfants, les femmes enceintes ou toute personne souffrant de problèmes rénaux ou hépatiques. Il n’y a pas non plus de bonnes données sur les interactions entre les médicaments. «Ces limites résultent en partie de l’importante priorité de santé publique consistant à accélérer l’examen d’un traitement sûr et efficace dans le cadre d’un besoin médical non satisfait», a écrit l’agence. Gilead devra effectuer des recherches supplémentaires pour répondre à ces questions.

L’approbation du remdesivir par la FDA s’est produite très rapidement. La vitesse à laquelle le traitement a été testé et approuvé montre l’importance d’un investissement précoce dans la recherche en dehors d’une urgence. La raison pour laquelle le remdesivir a pu se lancer si rapidement dans des essais cliniques sur des patients atteints de COVID-19 était due aux travaux fondamentaux des scientifiques qui ont étudié le médicament au cours de la dernière décennie.

Gilead continuera d’étudier le remdesivir et mène des études pour tester le médicament chez les enfants et les patients atteints de COVID-19 qui ne sont pas hospitalisés. Le directeur médical de la société a déclaré dans une lettre ouverte qu’elle disposerait de doses suffisantes pour traiter «tous les patients cliniquement appropriés dans le monde» d’ici la semaine prochaine.

Développement…