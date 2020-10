La veuve de Chadwick Boseman, Taylor Simone Ledward, demande à un juge de faire d’elle une administratrice avec une autorité limitée sur sa succession, selon Entertainment Tonight, qui a obtenu des documents judiciaires déposés à Los Angeles jeudi. Selon les documents, lorsque la star de Black Panther est décédée tragiquement le 28 août à seulement 43 ans à la suite d’une bataille contre le cancer du côlon, il est “mort intestat”, c’est-à-dire sans testament légal.

Les documents énumèrent la succession estimée de Boseman à environ 938 500 $ et ne mentionnent que Ledward et ses parents, Leroy et Carolyn Boseman. L’acteur de 42 ans a épousé tranquillement Ledward avant sa mort, après avoir commencé à sortir ensemble avant son diagnostic de cancer il y a quatre ans et se serait fiancé l’année dernière. La famille de Boseman a confirmé leur mariage en annonçant sa mort en août, en écrivant: «Il est mort chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés».

Les frères de Chadwick, Kevin Boseman et le pasteur Derrick Boseman, ont partagé leurs derniers moments ensemble avec le New York Times plus tôt ce mois-ci. La veille de la mort de Chadwick, il a dit à Derrick: “Mec, je suis au quatrième quart et j’ai besoin de toi pour me sortir du match.” À ce moment, Derrick a dit qu’il avait changé ses prières. «Quand il m’a dit cela, j’ai changé ma prière de« Dieu le guérit, Dieu le sauve »en« Dieu, que ta volonté soit faite ». Et le lendemain, il est décédé. “

Kevin a déclaré qu’il avait essayé de “se souvenir du Tchad et non de Chadwick” suite au deuil public massif de son petit frère. “Et il y a juste eu beaucoup de Chadwick dans l’air”, a-t-il noté. Quand quelqu’un est une star, Kevin a réfléchi: “Vous devez commencer à partager cette personne avec le monde; je me suis toujours efforcé de le traiter comme mon frère.”

Le réalisateur de Black Panther, Ryan Coogler, a admis après la mort de la star de son film qu’il n’avait même jamais su que Chadwick était malade, c’est ainsi qu’il a gardé son diagnostic en privé. «Après que sa famille a publié sa déclaration, j’ai réalisé qu’il vivait avec sa maladie tout le temps que je le connaissais», a déclaré Coogler. “Ce n’est plus un secret pour moi maintenant comment il a été capable de décrire habilement certains de nos plus remarquables. Je n’avais aucun doute qu’il continuerait à vivre et à continuer à nous bénir avec plus. Mais c’est avec un cœur lourd et un sentiment de profondeur gratitude d’avoir jamais été en sa présence, que je dois compter avec le fait que le Tchad est maintenant un ancêtre. Et je sais qu’il veillera sur nous jusqu’à ce que nous nous revoyions. “