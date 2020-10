Les acteurs Dominic West et Lily James ont été aperçus en train de s’embrasser à Rome dimanche. L’acteur de The Affair est marié à Catherine FitzGerald, mais il n’a pas été vu portant son alliance sur les photos des paparazzi avec James. Un ami de FitzGerald affirme que le créateur irlandais est “choqué, navré et dévasté” après que les images aient fait surface dans le Daily Mail lundi.

West, 50 ans, et James, 31 ans, ont été aperçus en train de rouler sur un scooter électrique à Rome ce week-end. Une source a déclaré au Daily Mail qu’ils avaient passé deux nuits dans une suite à l’hôtel De La Ville. Pendant le déjeuner, West a embrassé James sur le cou, comme on le voit sur les photos. Pendant ce temps, FitzGerald était de retour chez lui dans le Wiltshire, en Angleterre. Une amie qui a parlé avec FitzGerald a déclaré au Daily Mail qu’elle était “dévastée” par les photos et pensait qu’ils étaient toujours dans un “bon mariage” et “très bien ensemble”.

“Catherine a essayé de parler à Dominic mais il ne répond pas à son téléphone. Elle est totalement choquée parce qu’elle ne savait pas qu’il se passait quelque chose. Ils étaient très ensemble, donc c’est complètement à l’improviste”, a déclaré l’amie au Courrier quotidien. “Elle pensait qu’ils avaient un bon mariage et maintenant c’est probablement fini. C’est ce qu’elle ressent en ce moment mais les deux ont besoin de parler mais pour le moment, elle est perdue pour les mots.”

Un jardinier qui vit également sur la propriété de West et FitzGerald a déclaré que le couple avait «des enfants formidables et tout ce que vous pouvez imaginer». Le jardinier a également déclaré que FitzGerald était “dévastée” quand elle a vu les photos, ce qui a laissé tous ceux qui travaillent sur la propriété se sentant également “assez engourdis”. Ce fut un “choc total pour nous tous qui les connaissons”, a déclaré le jardinier au Daily Mail. Les représentants de West n’ont pas commenté la situation.

James et West ont d’abord travaillé ensemble dans une production d’Othello en 2011. Cet été, ils ont commencé à travailler sur The Pursuit of Love, une mini-série de la BBC basée sur le roman de Nancy Mitford. La série est écrite et réalisée par l’actrice Emily Mortimer, qui joue également un rôle dans la série. Emily Beecham et Andrew Scott sont également à l’affiche.

James est surtout connue pour ses rôles dans Baby Driver, le remake de Cendrillon en direct de Disney et Mamma Mia! On y va encore une fois. Elle était dans une relation récurrente avec Matt Smith, jusqu’à cette année. Il y avait des spéculations selon lesquelles elle sortait avec Chris Evans après avoir été vus ensemble à Londres en juillet.