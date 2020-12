Lire le contenu vidéo



Gucci Mane devrait juste monter et passer au pôle Nord après ça … parce que le mec est glacé comme jamais auparavant – littéralement, il dit que sa femme l’a branché avec un bling légendaire.

Le rappeur a obtenu le parure de bijoux ultime pour Noël – avec l’aimable autorisation de sa femme, Keyshia – qui a passé une commande personnalisée pour une chaîne à maillons cubains, un bracelet … et un pendentif géant avec un cri à leur enfant ensemble. Gucci prétend que c’est le plus grand lien cubain jamais établi, et le mot dans la rue est qu’il a raison.

Des sources nous disent que l’ensemble de 3 pièces a été réalisé par Pristine Jewelers à New York – et il y a un total de 540 carats de diamants, et, comprenez-le … tout pèse 10 kilos. Cela représente environ 22 livres pour nous ‘Mericans !!!

Tout ce qui manque à cet ensemble est un anneau de mamelon de 5 livres. J’espère que Guwop travaille!

On nous dit que la chaîne mesure 32 pouces de longueur et 2 1/2 pouces de largeur, tandis que le pendentif mesure la moitié de la taille d’un pied de métro. En parlant de cela, il lit “ICE DADDY” … qui, nous dit-on, était destiné à honorer le nouveau-né de Gucci et Keyshia, Ice.

Une autre raison pour ce titre de «papa»? On nous dit que l’ensemble vaut 2,5 millions de dollars!

Quant à savoir si c’est, en fait, la plus grande pièce pour orner le jeu … nos sources disent que cela pourrait très bien l’être, en particulier celui qui a été blingé. On nous a dit que Jay-Z en avait une de cette taille une fois … mais ce n’était pas aussi glacial que celui de Gucci – donc il est dans une ligue à part ici.