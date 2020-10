La femme de Hugh Jackman révèle ses véritables préférences | AP

L’acteur australien Hugh Jackman est persécuté depuis plusieurs années avec des rumeurs sur ses préférences intimes, ce que confirme désormais sa femme Deborra-Lee Furness avec un message: “Il est g @ et depuis des années”, a-t-il déclaré.

Ce qui pour beaucoup pourrait ressembler à une déclaration de Deborra-Lee Furness, serait une réponse accompagnée d’une touche de sarcasme sur la controverse qui depuis plusieurs années a été présente dans la vie de Hugh Jackman.

À certaines occasions, Deborra elle-même aurait indiqué qu’elle considère qu’il est irrespectueux pour quelqu’un de commenter les orientations d’une autre personne, selon le journal ABC.

Aujourd’hui, c’est la même épouse du protagoniste de “Carcajou“Qui donne face à cette polémique sur la supposée” homosexualité “de l’acteur et a répondu à tous ces” méchants “avec un message énergique:” C’est g @ et depuis des années “, a déclaré la femme de l’acteur, qui est également comédienne

J’ai lu certains de ces magazines et ils sont tellement mesquins “, a déclaré l’actrice également dans l’émission de télévision australienne” Brosse avec la renommée d’Anh “.” J’espère que les gens se rendent compte que tout est inventé. “Selon le magazine Vanitatis.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

L’épouse de l’Australien avec qui il a réussi à former un mariage solide révèle qu’elle était aussi g @ et quand il a fait le film de “Shame” en 1988, l’une de ses interprétations les plus emblématiques, donc plus tard son mariage “aurait pris tout le monde pour surprise », nota-t-il.

Pendant, Jackman L’homme de 51 ans aurait également dénoncé ces propos en 2013, date à laquelle il a admis que ces controverses avaient affecté son partenaire.

C’est quelque chose qui le dérange “, a déclaré l’acteur à ‘The Hollywood Reporter, alors il a souligné que le principal coupable était Internet, c’est partout!”, A-t-il souligné.

Furness elle-même a illustré comment ces rumeurs pouvaient affecter une personne.

C’est comme si quelqu’un disait à Elton John: «Oh, tu es hétéro». Je suis sûr qu’il serait en colère. “

L’acteur né à Sydney en 1968, célèbre pour ses performances dans des films tels que “Wolverine”, Le grand showman “,” X-Men “,” Les Misérables “,” Le grand truc “,” Peter Pan “,” Chappie “, “Happy Feet, le pingouin” parmi tant d’autres.

Jackman et Deborra-Lee Furness ils se sont rencontrés pour la première fois sur le plateau de la série télévisée australienne “Correlli” en 1995, puis ils se sont mariés l’année suivante en Australie, le pays natal de l’acteur. Bien que le couple ait eu des problèmes de fertilité, ils ont adopté leur fils Oscar, qui a maintenant 20 ans, et leur fille Ava, 15 ans.

Depuis plusieurs années, le couple est resté fort face à diverses critiques qui parlent des prétendues préférences de l’acteur, des adoptions de leurs enfants et de la différence d’âge entre les deux puisque Deborra a 13 ans de plus que Jackman.

Je ne les considère pas comme des adoptés, ce sont nos enfants. Deb et moi croyons en … Je suppose que vous pourriez appeler ça le destin. On a l’impression que les choses se sont déroulées comme elles étaient censées le faire. »La star de« Logan »a déclaré au« Herald Sun »en 2011.

Jusqu’à présent, le couple est ensemble depuis plusieurs années Hugh Jackman l’a rencontrée à 20 ans et Deborra 33 ans, et depuis 24 ans, ils forment l’un des couples les plus établis d’Hollywood.

L’acteur est né à Sydney, après la séparation de ses parents, sa mère est retournée en Angleterre, un pays d’où ils auraient émigré, mais Jackman a été laissé à la tête de son père, avec quatre frères aînés.

Vous pouvez également lire Edita Ryan Reynolds une photo pour être avec Hugh Jackman

Son enfance et son adolescence ont été passées en Australie où il a également eu son premier contact avec le théâtre où il a obtenu le rôle principal dans l’adaptation scolaire de “My Beautiful Lady”.

L’acteur a fait des études de journalisme et a étudié le théâtre, mais c’est des années plus tard qu’il a commencé à prendre l’art du théâtre plus au sérieux.