L’épouse de Jacob Roloff, Isabel Rock, se tient fièrement à ses côtés après que l’ancienne star de Little People, Big World se soit manifestée mardi avec des allégations selon lesquelles il aurait été agressé par l’ancien producteur exécutif de terrain, Chris Cardamone avant de quitter la série en 2016. Alors que Roloff a déclaré dans un long discours note publiée sur Instagram selon laquelle il ne partagerait pas les détails de l’agression présumée, il a appelé à ce que Cardamone ne soit plus jamais autorisée à côtoyer des enfants. Cardamone n’a pas abordé publiquement les allégations pour le moment.

Rock, qui a épousé l’ancienne star de télé-réalité en septembre 2019, a clairement indiqué qu’elle soutenait pleinement son mari dans les commentaires de son message, écrivant: “Fier de vous connaître, fier de vous aimer, fier d’être votre femme.” Maman Amy Roloff a également laissé un message de soutien à son fils, en écrivant: “Je t’aime pour toujours et toujours Jacob. Je suis fier de toi. Maintenant, tu n’as plus à te sentir seul et à porter ça plus longtemps.” La belle-sœur Tori Roloff a simplement ajouté: “Je t’aime, George.”

Roloff a partagé dans son message qu’il avait besoin de “silence et de temps” avant de raconter son histoire, disant à ses partisans que “toute faute incombe au prédateur et aucune faute à aucun des membres de ma famille”. Roloff a déclaré que si son agression a façonné son point de vue sur “les abus sexuels sur les enfants, l’exploitation des enfants et les coûts collatéraux de la télé-réalité”, ainsi que ses opinions franches contre son temps dans l’émission de télé-réalité à succès, “cette expérience n’a pas seulement défini mon point de vue sur aucune de ces questions, ni n’a défini ma vision du monde en général. “

Il a également appelé à plus de reconnaissance et de considération pour les “êtres humains complexes” filmés pour la télé-réalité, qualifiant son passage dans l’émission d’une expérience personnelle “compliquée” pour lui et le reste de sa famille. Le frère Jeremy Roloff et sa femme, Audrey Roloff, ont annoncé qu’ils quittaient également la série en 2018, mais le jumeau de Jeremy, Zach Roloff, et sa femme Tori restent dans la série aux côtés des parents Amy et Matt.

“Pourtant, il n’y a pas de lien causal inhérent entre la production de télé-réalité et le traumatisme de l’enfance”, a déclaré Roloff. «Nous courons toujours de l’avant avec l’entreprise sourde, stupide et aveugle, demandant pardon plus tard, au lieu de nous poser des questions préliminaires plus difficiles. Les bénéfices étaient en effet doux. L’expérience a été plus compliquée», a-t-il écrit, ajoutant que cette expérience était celui qui signalait la liberté et un «avenir meilleur».