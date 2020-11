La veuve de Sean Connery, Micheline Roquebrune, a expliqué les circonstances de sa mort dans une nouvelle interview samedi. Roquebrune a révélé que Connery souffrait de démence et a déclaré aux journalistes du Daily Mail qu’il “était allé paisiblement” vendredi soir. Après 45 ans de mariage, Roquebrune est dévastée par la perte.

Connery est décédé dans son sommeil vendredi soir, à son domicile à Nassau – une ville des Bahamas. Il avait 90 ans. Roquebrune a admis que l’acteur emblématique ne gérait pas bien les symptômes de la démence. Elle a dit: “Ce n’était pas une vie pour lui. Il n’a pas pu s’exprimer … Au moins il est mort dans son sommeil et c’était tellement paisible.”

«J’étais avec lui tout le temps et il s’est échappé», a-t-elle poursuivi. “C’était ce qu’il voulait. Il était atteint de démence et cela lui a fait des ravages. Il a obtenu son dernier souhait de s’échapper sans aucune agitation.”

Roquebrune, elle-même âgée de 91 ans, est une peintre d’origine française et marocaine. Elle est la deuxième épouse de Connery, qu’il a épousée en 1975. Les deux se sont rencontrés lors d’un tournoi de golf et elle a rappelé les débuts romantiques de leur relation.

«Il était magnifique et nous avons eu une vie merveilleuse ensemble», dit-elle. “C’était un modèle d’homme. Ça va être très dur sans lui, je le sais. Mais ça ne pourrait pas durer éternellement et il est parti paisiblement.”

Roquebrune a déclaré qu’elle n’avait pas encore fait de plans concrets pour les funérailles ou pour un service commémoratif, mais qu’ils arrivent. Elle a l’intention de faire incinérer Connery et de renvoyer sa dépouille en Écosse. “Nous n’avons pas décidé quoi faire”, a-t-elle déclaré. “C’est quelque chose dont nous parlerons bientôt mais il sera incinéré aux Bahamas, ce qu’il voulait”.

Outre Roquebrune, Connery laisse dans le deuil son fils Jason, issu de son premier mariage avec l’actrice Diane Cilento. Cilento est décédé en 2011 après une longue bataille contre le cancer. Son frère, l’acteur Neil Connery lui survit également.

Connery est crédité d’avoir aidé à créer le film à succès moderne tel que nous le connaissons, en grande partie grâce à son travail sur la franchise James Bond. Connery a été le premier acteur à dépeindre le maître espion sur le film, à commencer par le Dr No en 1962. Il continuerait à jouer le rôle six fois de plus, et même après l’avoir transmis, il a continué à jouer dans des films à succès pendant des décennies à venir. .

Connery a pris sa retraite d’acteur en 2003, invoquant sa frustration avec l’industrie et la façon dont les films étaient réalisés. Il a refusé un rôle de Gandalf dans la trilogie Le Seigneur des Anneaux et un rôle de l’architecte dans la trilogie Matrix. Lorsqu’il a refusé de reprendre son rôle pour Indiana Jones et le Crystal Skull, il aurait dit à Steven Spielberg: “La retraite est tout simplement trop amusant.”