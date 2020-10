Tyler Hubbard et sa femme Hayley ont accueilli leur troisième enfant, leur fils Atlas Roy, en septembre, et Hayley a révélé dans une interview avec PEOPLE qu’elle avait décidé de ne pas allaiter son nouveau-né, partageant que c’était le meilleur choix pour elle cette fois-ci.

«Je n’allaite pas cette fois-ci parce que, maintenant en regardant en arrière, l’allaitement a vraiment amplifié les symptômes de la dépression post-partum pour moi», a déclaré Hayley. «Ce n’était jamais quelque chose qui m’était facile ou quelque chose que j’appréciais honnêtement, peu importe le nombre de spécialistes à qui nous avons parlé ou la qualité de ma production de lait. Avec Atlas, Tyler et Hayley sont également parents d’une fille Olivia Rose, 2 ans, et de son fils Luca Reed, 1 an.

Après avoir allaité Olivia, Hayley a complété les tétées de Luca avec du lait maternisé parce qu’elle ne produisait pas assez de lait. Avec Atlas, la mère de trois enfants a déclaré que la décision d’arrêter complètement d’allaiter était celle qu’elle savait être la meilleure pour elle.

«Sachant que je rentrerais à la maison avec deux bambins occupés qui avaient besoin de mon attention, et un mari blessé, allaiter et pomper 24 heures sur 24 me semblait encore plus intimidant», a-t-elle déclaré. “J’encourage quiconque ressent de cette façon à faire de même et à ne pas ressentir de honte à ce sujet. Cela a considérablement changé ma vie de la meilleure façon pour ma santé mentale et le post-partum.”

Tyler a également pesé sur l’impact de la décision de sa femme sur leur famille. “Nous dormons plus avec Atlas qu’avec les autres bébés puisque Hayley n’allaite pas cette fois-ci”, a-t-il expliqué. «Nous pouvons désormais partager la responsabilité de nourrir, ce qui est vraiment sympa et me permet d’avoir plus de temps de liaison avec Atlas.»

Sur Instagram, Hayley a écrit qu’elle se sentait “tellement reconnaissante d’avoir un mari de soutien + un` `village ” qui m’a encouragé à suivre mon instinct cette fois-ci pour arrêter l’allaitement et le biberon à la place – cela m’a permis d’être dans un meilleur endroit mentalement. & pour profiter encore plus de cette période nouveau-née! “

En raison de la pandémie de coronavirus, Tyler a pu être à la maison avec sa famille plutôt que sur la route avec son coéquipier de Florida Georgia Line, Brian Kelley, que Hayley a qualifié de «bénédiction déguisée».

«Nous avons vraiment pu nous imprégner de cette phase néonatale à la maison sans avoir à voyager la semaine suivant l’accouchement, et c’est quelque chose de nouveau pour nous», a déclaré le couple. “Puisque nous sommes tous dans le processus de récupération, c’est très agréable de s’installer à la maison en famille de cinq personnes, au lieu de partir en tournée.”