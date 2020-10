Eddie Van HalenLa femme de son épouse a le cœur brisé par la mort de son partenaire de vie … tout comme le reste du monde du rock, qui partage des hommages personnels à la grande légende de la guitare.

Janie Liszewski a posté un souvenir mercredi, écrivant … “Mon mari, mon amour, mon Peep.” Elle ajoute: “Mon cœur et mon âme ont été brisés en un million de morceaux. Je n’ai jamais pensé qu’il était possible de pleurer autant de larmes ou de ressentir une tristesse aussi incroyable. Notre voyage ensemble n’a pas toujours été facile, mais à la fin et toujours nous avoir une connexion. “

Mon cœur et mon âme ont été brisés en un million de morceaux. Je n’ai jamais su qu’il était possible de pleurer autant de larmes ou de ressentir une tristesse aussi incroyable. Notre voyage ensemble n’a pas toujours été facile mais à la fin et nous avons toujours une connexion et pic.twitter.com/ayyk0OA3KF – Janie Van Halen (@JanieVanHalen) 7 octobre 2020 @JanieVanHalen

Elle a poursuivi en disant que leur amour restera en vie. Elle a dit au lieu de dire au revoir … elle dira simplement «si longtemps», car elle espère qu’ils se retrouveront un jour au paradis. Janie demande également à Eddie de veiller sur elle et leur chien de Poméranie partagé, Kody.

Janie est avec Eddie depuis 11 ans maintenant – ils se sont attelés en 2009. Auparavant, il était marié avec Valérie Bertinelli depuis plus de 20 ans … qui a également posté en son honneur.

D’autres saluts ont afflué d’icônes du rock de la même époque et au-delà – y compris des messages de Gene Simmons, qui a qualifié Eddie de «super-héros», ajoutant qu’il «a le cœur brisé». Ozzy Osbourne a déclaré Eddie “Ça a l’air si facile”, et son ancien coéquipier Sammy Hagar, a déclaré qu’il était “le cœur brisé et sans voix.”

D’autres hommages sont venus de Nikki Sixx, Puce, Paul Stanley, Geezer Butler, Billy Idol, Keith Urban, Tony Iommi, Pantera, Pearl Jam et tant d’autres actes. Ils avaient tous des mots aimables à partager, la plupart touchant au fait qu’Eddie était un pionnier et une source d’inspiration pour leur propre carrière.

De plus, ce ne sont pas seulement les musiciens qui ont pesé sur le décès d’Eddie – comédien Dane Cook dit que la musique d’Eddie le faisait se sentir vivant. Mark Hamill appelé Eddie, “L’un des virtuoses de guitare les plus extraordinaires du rock et Jimmy Kimmel a déclaré qu’une conversation qu’il a eue une fois avec Van Halen était «deux des meilleures heures de ma vie».

Comme nous l’avons signalé, Eddie est décédé mardi après une bataille contre le cancer de la gorge. Il avait 65 ans.

