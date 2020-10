Après la confirmation de la mort d’Eddie Van Halen mardi, sa femme, Janie Liszewski, s’est prononcée, publiant un hommage au musicien décédé. Liszewski a utilisé Instagram mercredi matin pour partager une photo d’elle-même et de Van Halen assis ensemble sur une plage, le sable dans les orteils alors qu’ils regardaient les vagues rouler.

«Mon mari, mon amour, mon Peep, mon cœur et mon âme ont été brisés en un million de morceaux», a-t-elle écrit. “Je n’ai jamais su qu’il était possible de pleurer autant de larmes ou de ressentir une tristesse aussi incroyable. Notre voyage ensemble n’a pas toujours été facile, mais à la fin, nous avons toujours une connexion et un amour qui le seront toujours. chose que j’ai jamais eu à faire à la place je dis si longtemps, je te reverrai bientôt dans un endroit sans douleur ni chagrin. S’il te plaît, veille sur Kody et moi. Nous t’aimons et tu nous manques tellement. Amour, ton PooPee . “

Van Halen est décédé à 65 ans après une longue bataille contre le cancer. Sa mort a été confirmée mardi par son fils, Wolf, qu’il partage avec l’ex-épouse Valérie Bertinelli.

“Je ne peux pas croire que je dois écrire ceci, mais mon père, Edward Lodewijk Van Halen, a perdu sa longue et ardue bataille contre le cancer ce matin”, a écrit Wolf dans un message sur les réseaux sociaux. «C’était le meilleur père que je puisse jamais demander. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau.

“Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte”, a-t-il conclu. “Je t’aime tellement, Pop.”

Une source proche de Van Halen a déclaré à PEOPLE que la santé du musicien avait rapidement décliné au cours des trois derniers jours de sa vie et que le cancer s’était «propagé à tous ses organes». Liszewski, Wolf et Bertinelli étaient avec lui à sa mort.