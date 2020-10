Exclusif

Dr. DreLa femme de ce dernier veut que le magnat du rap mette en place ou se taise à propos de son prétendu «mariage de fer» alors que leur guerre de divorce fait rage.

Nicole Young a déposé des documents juridiques exigeant que Dre remette la version originale du «prenup à toute épreuve» sur lequel il fonde toute son affaire de divorce. Dans les documents, obtenus par TMZ, elle dit que Dre n’a pas produit le prenup, même si la loi est claire, il doit remettre tous les documents financiers, commerciaux et personnels pertinents.

Elle dit que parce que Dre ne l’a pas produit … elle ne sait pas à quelle version du prétendu prenup il se réfère, et appelle son refus de partager l’information un “abus intentionnel” du processus de divorce.

Nicole dit qu’ils se sont mariés bien avant d’avoir accumulé la fortune d’un milliard de dollars qui est maintenant en jeu – et affirme qu’ils sont restés ensemble pendant plus de 24 ans, malgré «l’inconduite conjugale rampante et répétée de Dre». Elle n’offre aucun détail sur la «faute» alléguée.

Comme nous l’avons signalé … Nicole est déjà a prétendu qu’elle avait subi des pressions en signant le prenup en 1996. Sans oublier, elle prétend qu’il a déchiré le prenup 2 ans après le mariage, et a dit “il avait honte d’avoir fait pression sur moi pour signer.” Nicole insiste sur le fait qu’ils ont tous deux déclaré que c’était «nul et non avenu» depuis lors.

Son nouveau dossier semble être une sorte de défi pour Dre. En gros, puisque vous avez agi comme si vous l’aviez déchiré il y a 22 ans, laissez-moi voir de quoi vous parlez maintenant. Pour mémoire, Dre nie l’avoir jamais déchiré.

Pourtant, sa demande de prenup semble être un peu de jeu … parce que quel que soit son avocat lorsqu’elle a signé le prenup devrait en avoir des copies.

Elle demande au juge d’imposer une sanction de 50 000 $ contre lui pour avoir traîné les talons en crachant le prenup OG, et, bien sûr, elle veut qu’il le débourse enfin.