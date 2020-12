La communauté de lutte pleure actuellement la perte du lutteur AEW Jon Huber, mieux connu sous le nom de chef de Dark Order Brodie Lee et ancien de la WWE Luke Harper. Sa femme, Amanda Huber, a confirmé qu’il était décédé à l’âge de 41 ans. Quelques jours avant son décès prématuré, Amanda a publié un hommage à son mari sur Instagram dans lequel elle a célébré neuf ans de mariage.

Le 13 décembre, Amanda a publié une série de photos d’elle-même et de Huber ensemble. Dans le diaporama, la relation étroite du couple a été mise en valeur, le couple échangeant des câlins, des baisers et de douces étreintes. Parallèlement à la série de photos, elle a écrit: “Je t’aime plus que je n’ai jamais trouvé le moyen de le dire. Bonne 9 années de hamburgers, de milkshakes et d’aventures (sic).” Des semaines après ce message sincère, Amanda est de nouveau allée sur Instagram pour partager la triste nouvelle de son mari. Dans son message, elle a écrit qu’il est décédé après avoir combattu un “problème pulmonaire non lié à Covid” au cours des deux derniers mois.

“Je n’ai jamais voulu écrire ces mots. Mon cœur est brisé. Le monde le voyait comme un incroyable [Brodie Lee], mais il était mon meilleur ami, mon mari et le plus grand père que vous ayez jamais rencontré “, a écrit Amanda.” Aucun mot ne peut exprimer l’amour que je ressens ou à quel point je suis brisée en ce moment. Il est décédé entouré de proches après une bataille acharnée avec un problème pulmonaire non lié à Covid. “Elle a continué à féliciter la clinique Mayo pour son” amour constant “et son attention alors qu’elle s’occupait de son mari. Amanda a continué à remercier le à AEW, y compris Cody Rhodes, Matt et Nick Jackson, Kenny Omega et Tony Khan pour leur soutien. Elle a ajouté: «J’ai été entourée de tellement d’amour et de personnes incroyables que je ne peux pas les taguer mais ils savent qui ils le sont et je ne pense pas qu’ils sauront jamais à quel point je leur suis reconnaissant. “

À la lumière du décès de Huber, l’AEW a également publié une déclaration dans laquelle ils ont loué le défunt lutteur comme une “âme très gentille” qui manquera beaucoup à ceux qui le connaissaient le mieux.

“La famille All Elite Wrestling a le cœur brisé. Dans une industrie remplie de bonnes personnes, Jon Huber était exceptionnellement respecté et aimé à tous points de vue”, a écrit la promotion sur leur page Twitter officielle. “L’amour de Jon pour sa femme Amanda et ses enfants Brodie et Nolan était évident pour nous tous qui avons eu la chance de passer du temps avec lui, et nous envoyons notre amour et notre soutien à sa belle famille, aujourd’hui et toujours.”

La déclaration a continué, “La popularité de Jon parmi ses pairs et son influence sur le monde de la lutte était mondiale et transcendait AEW, donc cette perte sera ressentie par beaucoup pendant longtemps. Nous avons eu le privilège à AEW d’appeler Jon Huber un frère, un ami et l’un des nôtres. “