Le nouveau single “Worship You” de Kane Brown est dédié à sa femme Katelyn et à sa fille Kingsley, il est donc normal que les deux rejoignent Brown dans le clip de la chanson, qui est sorti vendredi. Tourné dans le Wyoming et réalisé par Alex Alvga, le clip époustouflant met en évidence la beauté époustouflante de la région ainsi que l’amour entre Brown, Katelyn et Kingsley, tous vêtus de vêtements de soirée coordonnés avec le cadre naturel.

La vidéo est la deuxième apparition de Kingsley dans l’un des vidéoclips de son père, car elle a récemment fait une apparition rapide dans le clip de «Worldwide Beautiful». S’adressant aux fans lors d’un chat en direct sur Facebook en août, Brown a fait allusion à sa vidéo pour “Worship You”, disant qu’il voulait présenter à la fois Katelyn et Kingsley.

“Je veux dire, ma musique est, vous savez, entourée de ma famille. Ils sont mon monde, en particulier Kinglsey. Quand elle sourit, elle illumine toute la maison”, dit-il. «Alors ‘Worship You’, je veux vraiment les inclure tous les deux dans le clip. Quand j’entends cette chanson, cela me rappelle les deux. Je suis juste reconnaissant qu’ils fassent partie de mon projet. Même si ils ne savent pas qu’ils le sont, ils le sont. Ils sont comme l’objectif principal. “

“Worship You” a été écrit par Brown, Matt McGinn, Alexander Izquierdo et Ryan Vojtesak et apparaît sur le EP Mixtape Vol de Brown. 1.

“” Worship You “est fondamentalement” Heaven “2.0”, a déclaré le joueur de 26 ans à Country Now, rappelant son premier succès. «Ça veut dire que ta fille, ta femme, c’est tout pour toi. Tu sais qu’elle ne marche pas sur l’eau ou quoi que ce soit du genre, mais tu la loues essentiellement. À l’origine, c’était en pensant à Kate tu sais, mais ensuite j’ai fait cette vidéo que j’ai mis sur mon Instagram, c’était moi, Kate et Kingsley et je la chantais à Kingsley. Donc j’étais comme vous savez, cette chanson pourrait être à propos de ma fille. Il s’agit essentiellement d’adorer ma famille maintenant, ils sont tous les deux mes les filles et je ferais n’importe quoi pour elles. Adore le terrain sur lequel elles marchent. J’ai l’impression que ça va être une chanson de mariage, et tout le monde l’a demandé alors je suis juste excité de pouvoir la sortir. “

Le clip de la chanson est sorti un jour avant le premier anniversaire de Kingsley, et Brown a célébré sur les réseaux sociaux avec une photo candide de sa fille. “J’ai un wtf lol de 1 an cette année est allé bien trop vite aussi lentement !!” il a écrit. “Joyeux anniversaire ange. Ma grande fille!”