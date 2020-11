“La femme parfaite”, la photo de Belinda bouleverse Instagram | Instagram

Sans aucun doute quand il s’agit de célébrités célèbres et belles, la chanteuse Belinda sort et ce sont ses fans qui le confirment, comme cela s’est produit avec l’une de ses dernières publications.

Non seulement il a gagné le cœur de Christián Nodal, la chanteuse bien connue en laisse plusieurs flèches et pour cela il suffit de la suivre sur son compte Instagram pour apprécier sa beauté dans toute sa splendeur.

Une publication récente de la pop star a bouleversé le réseau social après avoir partagé un cliché que ses plus fidèles followers n’ont pas manqué immédiatement l’occasion de se souvenir car elle a gagné leur admiration.

L’interprète de “Utopia” “Le coup de foudre”, “Ángel”, entre autres sujets, célèbre coach des éditions de l’émission de télé-réalité sur les talents “La voix du Mexique“Il a laissé tous ses fans sans voix après avoir partagé une carte postale dans laquelle il a donné un beau look, peut-être destiné au jeune chanteur de musique régionale.

Romantique désespéré, suivi d’un cœur était la légende qui accompagnait la publication.

Sur la photo, Belinda Peregrin est apparue avec des cheveux bruns lâches, mais c’est le maquillage intense qui a fait ressortir le bleu de ses yeux.

En quelques instants, la publication a ajouté plusieurs réactions d’utilisateurs qui, dans divers commentaires, ont fait l’éloge de la star de la musique pop. Les hommes et les femmes étaient chargés de flatter l’artiste espagnol.

Il y a la femme la plus parfaite et la plus belle, a souligné l’un des premiers commentaires.

Mais quelle belle et belle femme a écrit @nodeli_amor

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Des stickers coeur, des bisous entre autres étaient présents au milieu de ces réactions, et quelques autres messages très inspirants accompagnés des meilleures vibes.

Comme toujours Belinda tu me laisses sans voix quel beau visage et quels beaux yeux tu as une forte étreinte et un baiser Que Dieu te bénisse te protège et te comble de bénédictions ton fidèle admirateur Martín Miranda

Son attrait inégalé l’a mise en valeur dans le monde compétitif du show business où elle a forgé une carrière qui a débuté à l’âge de 10 ans avec la ferme conviction que ce serait l’un des rêves qu’elle souhaitait réaliser dans sa vie.

On se souvient de la célèbre pour sa participation à des mélodrames pour enfants et une grande présence qui, dès son plus jeune âge, ne l’a pas intimidée pour reprendre les caméras et les scènes.

Plus tard, elle se penchait encore plus vers le monde de la musique et, bras dessus bras dessous avec de nombreux thèmes, l’artiste conquit un public grandissant.

La chanteuse qui a aujourd’hui 28 ans a réussi à être reconnue pour sa carrière où elle a eu diverses collaborations mais aussi pour sa grande beauté qui a été choisie pour diriger quelques couvertures de magazines, des séances photo et est même sollicitée par de prestigieuses marques de mode. pour montrer un design exclusif.

Certains de ces bijoux raffinés incluent l’un des favoris de la mode, “À nous“, la célèbre lignée de l’ours en peluche a célébré son 100e anniversaire et pour le célébrer, ils ont fait quelque chose de très spécial où” Beli “a pu contribuer avec sa participation.

Vous pouvez aussi lire Célébrant 100 ans, Belinda apprécie le documentaire d’un bijou renommé

D’autre part, il faut se rappeler que la relation actuelle du célèbre avec le chanteur Christián Nodal qu’il a rencontré dans le forum de l’émission “La Voz” l’a maintenue sous les projecteurs ces derniers mois, et bien que le couple ait été la cible de plusieurs commentaires, jusqu’à présent ils continuent à partager leur relation, des détails ont été récemment révélés sur l’anniversaire de la mère de l’artiste où Belinda était l’un des invités d’honneur.