Elle était Marguerite Littman

Holly Golightly en chair et en os est née à Monroe, en Louisiane, dans l’une des familles les plus anciennes de la ville, mais bientôt le site était trop petit pour Marguerite, qui se décrit comme une «mondaine en zigzag» qui parvient peu à peu à gravir les échelons qui la conduisent au sommet de la jet-set internationale.

Regardez qui était son cercle le plus proche: Elizabeth Taylor, Bianca Jagger, Andy Warhol, Rock Hudson Oui Capote Truman, qui lui a rendu hommage à travers son personnage principal dans Breakfast At Tiffany’s, Holly Golightly, qu’elle a doté des principales caractéristiques qu’elle a vues chez son amie; petit, vivant et charmant.

Lord Peter Palumbo a également soutenu Marguerite Littman dans sa croisade à travers le Aids Crisis Trust. (Tim Graham / Photothèque Tim Graham via .)

Littman Il n’a jamais laissé son accent du sud derrière lui sur son chemin pour s’élever au sommet de la société, au contraire, il l’a perfectionné de telle manière que même Taylor était sa «meilleure élève» quand elle a essayé de le reproduire pour son rôle de Maggie dans un film qui fait partie de son héritage d’acteur, Cat on a Hot Tin Roof.

Une autre figure qu’il a rencontrée et avec qui il a réussi à nouer une amitié n’était autre que la princesse Diane de GallesIls ont été rejoints par leur sens élevé de la philanthropie et ils ont échangé des notes sur lequel des deux a réussi à «remplir une pièce avec plus d’oxygène quand il est entré».

Leurs amours

Pour Marguerite la vie s’est passée entre son pays natal, les USA, et sa ville préférée d’Europe, Londres, où elle a vécu pendant 30 ans, aux côtés de son troisième mari, Mark Littman. Le domaine du couple comprenait une maison à Brompton Square et plus tard un manoir à Chester Square, le site de leurs événements altruistes, dans le style du sud américain.