Ils révèlent des données sur une femme qu’ils soulignent, aurait pu être très présente dans la vie de deux personnalités importantes, Diego Armando Maradona et Vicente FernandezAurait-il partagé la même femme?

Au milieu du départ malheureux de la star du football, Diego Armando MaradonaCertains secrets semblent émerger à flot, l’un d’eux révélerait la liste d’amour d’une femme célèbre qui aurait apparemment deux stars très importantes dans sa vie.

Le premier, une légende dans le monde du sport, du football, Diego Armando Maradona, celui avec divers surnoms; “La main de Dieu“,” El Pelusa “,” Le cerf-volant cosmique “etc l’homme qui est devenu une légende sur les courts et a joué plusieurs tournois avec une grande ruse derrière le ballon.

Vicente Fernández, une référence de la musique ranchera mexicaine qui est précédée d’une belle carrière en donnant sa voix à plus de 300 chansons, 100 albums et plus de 20 longs métrages.

Et vous vous demandez sûrement quelle relation les deux auraient en dehors du fait qu’ils sont deux grands titans pour le monde du show business.

Une femme! Ce serait ce que les deux auraient eu en commun, les rumeurs sur leurs différents amours l’ont toujours accompagnée mais c’est récemment que la célèbre actrice mexicaine a avoué son passage avec les célébrités susmentionnées et serait celle qui a entrelacé la vie de ces deux personnages importants.

C’est Merle elle-même qui a partagé une grande confession avec le journaliste Gustavo Adolfo Infante, à qui elle a révélé ses expériences avec l’idole du football argentin et l’un des artistes les plus populaires du Mexique. Diego Armando Maradona et Vicente Fernández.

Apparemment, ce serait le premier d’entre eux dont l’actrice se souvient particulièrement beaucoup plus depuis qu’elle a révélé qu’il était le meilleur homme avec qui elle serait au lit par rapport aux autres.

Plus d’un est resté sans voix après la révélation de l’artiste mexicaine considérée comme un “symbole s3x” dans les années 70 et 80 après avoir joué dans plusieurs films, en plus de sa carrière de chanteuse.

“Un amour d’été”

Bien que Merle ait précisé que leur romance était quelque chose de fugace, l’histrionique garderait un souvenir très spécial de la célèbre argentine puisqu’elle souligne: “C’était une très bonne personne”, à cette époque, il était en très bonne condition physique donc le footballeur a tout apprécié, a-t-il déclaré. , il était “le meilleur homme avec qui je sois jamais allé”. Il a décrit la star de la télévision lui-même à travers une interview sur “Sale el Sol”.

Vicente Fernández avait le coude?

Lorsqu’elle se réfère au soi-disant “Charro de Huentitan”, la femme révèle que l’un des détails dont elle se souvient le plus est qu ‘”il n’était pas si splendide mais plutôt coudé avec elle”, peut-être que ce serait l’une des raisons pour lesquelles la romance entre eux , qui a émergé dans les années 1970, serait brève.

J’ai joué un petit rôle dans ‘Picardia mexicana 2’. Eh bien, nous nous sommes rencontrés, je lui ai dit que je chantais et il m’a emmené dans toute la République mexicaine. C’était deux ans et demi de tournées. J’aimais être avec lui. C’était très cool », se souvient l’actrice.

“Un amour interdit”

L’histrionique a révélé qu’ils venaient enregistrer un film ensemble mais elle était claire sur l’idée qu’il n’abandonnerait pas sa femme puisqu’il lui disait toujours que c’était la même qui le détaillait pour le médium “First Hand”.

J’ai toujours su qu’il ne quitterait pas sa femme, il l’a dit, il l’a toujours dit clairement. Il n’était pas du tout détaillé avec moi, il était à moitié «coude». Je suis tombée amoureuse de lui à l’époque … Lorsque nous avons «découvert» notre relation, ma mère s’est énervée contre moi. Il a même arrêté de me parler! »Dit-il.

La preuve de ces confessions est montrée à travers la vidéo de cette interview ainsi que sur le compte Instagram de l’artiste, qui a partagé plusieurs images où elle partage quelques moments avec le fameux “Charro” de la musique avec qui elle a joué dans le film. “Entre Compadres te Veas”, comme le montre l’un des clichés.

Vous pouvez aussi lire “En dette et snobé” Luis Miguel après invitation à Maradona

La star légendaire des films mexicains qui a souligné, ils ne seraient pas les seuls hommes de sa vie mais entretiendraient également des relations avec d’autres collaborateurs du médium, une autre d’entre elles est la romance sonore avec l’acteur Eduardo Yañez.