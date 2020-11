La ferme que possède la famille de Jennifer Lawrence dans le Kentucky a été endommagée par un «terrible incendie». La ferme accueille un camp d’été, Camp Hi-Ho, qui a révélé sur Facebook samedi qu’ils avaient perdu leur grange vendredi soir. Aucune personne ni aucun animal n’a été blessé dans l’incendie, mais le camp «pleure toujours la perte d’années de travail acharné et de souvenirs survenus dans ces murs.

“C’est avec le cœur le plus lourd que nous confirmons la nouvelle que nous avons perdu notre grange hier soir dans un terrible incendie”, a partagé le camp dans un communiqué sur Facebook samedi. “Nous sommes profondément reconnaissants qu’aucune personne ou animal n’ait été blessé, mais nous pleurons toujours la perte d’années de travail acharné et de souvenirs qui se sont produits dans ces murs.” Les administrateurs du camp ont remercié le service d’incendie de Simpsonville et les autres pompiers qui ont aidé à mettre fin à l’urgence, les qualifiant de «vrais héros».

“Nous sommes également très reconnaissants aux innombrables membres de notre communauté qui nous ont soutenus pendant cette période”, poursuit le communiqué. “Votre amour et votre gentillesse signifient le monde pour nous. La bonté et la protection de Dieu sont déjà évidentes dans cette situation, et notre espoir reste inébranlable en Lui, sachant qu’Il est avec nous et en contrôle des étapes à venir. Nous connaissons Camp Hi-Ho est un endroit spécial pour tant de personnes, et nous prévoyons de reconstruire et de réparer afin que nous puissions aller de l’avant avec une expérience de camp sûre et joyeuse cet été. “

Plus que la grange a été endommagée par l’incendie, rapporte TMZ. Le site a obtenu un courriel du directeur du camp, le frère de Lawrence, Blaine Lawrence, envoyé aux parents de campeurs. Blaine a écrit que la grange qu’il utilisait pour les bureaux et un appartement utilisé par la famille Lawrence avaient tous deux été endommagés. Des étals pour chevaux, une zone d’équitation intérieure pour les enfants, une paroi rocheuse intérieure, une exposition de la faune, une zone d’artisanat et un garage avec du matériel agricole ont également été détruits.

Blaine était convaincu que le camp pourrait rouvrir pour l’été 2021 après la reconstruction des bâtiments endommagés. De nombreuses autres parties importantes du camp n’ont pas été endommagées, notamment un terrain de sport extérieur, un fort dans les arbres, une grange pour animaux de compagnie, un champ de tir à l’arc, des pâturages pour animaux, un poulailler, la région du lac et des sentiers équestres en plein air. À la fin de la lettre, Blaine a demandé à la communauté des dons pour aider à réparer le camp.

Le service d’incendie et de sauvetage de Simpsonville a été appelé sur les lieux de l’incendie vers 21 h vendredi soir. Près de 30 pompiers et six camions ont été nécessaires pour apporter de l’eau pour maîtriser l’incendie. “L’un des problèmes avec une zone rurale est toujours l’approvisionnement en eau. Malheureusement, dans des zones comme celle-ci, sans bornes-fontaines, nous devons faire transporter toute notre eau par citerne pour les efforts de suppression”, a déclaré à WLKY le chef adjoint des pompiers de Simpsonville, Bobby Cravens.

Lawrence est surtout connu pour avoir joué dans la trilogie The Hunger Games. Elle a remporté un Oscar pour la comédie 2012 Silver Linings Playbook. En 2021, elle apparaîtra dans Don’t Look Up de Netflix, réalisé par Adam McKay et avec Leonardo DiCaprio et Timothee Chalamet.