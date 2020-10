Les fans de Broadway devront attendre un peu plus longtemps pour retourner au théâtre, au moins jusqu’à fin mai, a rapporté l’agence ..

Bien que la date exacte de la reprise des différents spectacles n’ait pas encore été définie, les producteurs de Broadway offrent maintenant des remboursements et des échanges pour les billets achetés jusqu’au 30 mai.

«Nous travaillons sans relâche avec de multiples partenaires pour soutenir l’industrie une fois que nous aurons à nouveau levé le rideau», a déclaré Charlotte St. Martin, présidente de la Broadway League, qui représente les producteurs.

Les théâtres de Broadway ont fermé brusquement le 12 mars, paralysant toutes les productions, y compris 16 qui n’étaient pas encore sorties, et modifiant le calendrier des Tony Awards.

Les producteurs, citant les autorités sanitaires et municipales, avaient auparavant prolongé la fermeture jusqu’au 7 juin, puis jusqu’au 6 septembre, et de nouveau jusqu’au 3 janvier.

Le nouveau changement de date affecterait plusieurs productions qui devaient sortir au printemps, telles que ‘MJ’, ‘The Music Man’, ‘Flying Over Sunset’, ‘Caroline or Change’, ‘Plaza Suite’, ‘American Buffalo’ et «Les minutes».

Le syndicat national représentant les acteurs et les metteurs en scène, l’Actors ‘Equity Association, a exhorté les législateurs à inclure le financement des arts et les prêts pour aider ceux qui travaillent dans les arts du spectacle.

La décision de la Broadway League intervient moins d’un mois après que le Metropolitan Opera a annoncé qu’il annulerait une saison entière pour la première fois en près de 140 ans d’histoire en raison de la pandémie et qu’il prévoyait de revenir en septembre prochain.

À Londres, le producteur Cameron Mackintosh a déclaré que les productions de sa compagnie «Hamilton», «Le fantôme de l’opéra», «Mary Poppins» et «Les Misérables» dans le West End ne rouvriront pas avant 2021. À Washington, le Le John F.Kennedy Center for the Performing Arts a annulé la plupart des spectacles et des événements jusqu’à la fin de 2020, tout comme la Huntington Theatre Company à Boston.

Broadway a rapporté 1,8 milliard de dollars la saison dernière et a attiré un record de 15 millions de téléspectateurs. Les producteurs et les syndicats cherchent un moyen de rouvrir les théâtres en toute sécurité.