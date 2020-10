Lire le contenu vidéo



DeAndre Hopkins a publiquement affirmé qu’il n’accélérait PAS dans une caravane de Trump en Arizona dimanche – mais une nouvelle vidéo semble montrer le contraire.

Sports TMZ a obtenu des images de la star de la NFL traversant un groupe de supporters de POTUS en route pour le match de ses Cardinals contre les Seahawks … et il est clair que le jour où le mec volait!

Dans la vidéo, vous pouvez voir le conducteur filmer la caravane entre 60-70 MPH … et Hopkins souffle par lui avec facilité.

Vous pouvez également voir Hopkins semblait être dans la voie d’urgence … se déplaçant si rapidement, il a soulevé de la terre avec ses pneus.

Plus tard dans le clip, il est clair que Hopkins a effectué plusieurs changements de voie à travers les voitures à un rythme rapide.

Bien sûr, des témoins affirment que DeAndre a conduit imprudemment tout au long de la caravane … et certains ont dit qu’il les avait même retournés en passant.

@DeAndreHopkins Mon fils de 8 ans était dans l’une des voitures dans lesquelles vous aviez fait une embardée alors que vous perturbiez le trajet du train PHX Trump et tentiez de provoquer un accident. Vous êtes une poubelle. Faites vos déclarations politiques, mais vous sortez des gens à risque aujourd’hui. @espn @AZCardinals pic.twitter.com/7tAuuyM5Or – Richard Williams (@ rwilliams254) 25 octobre 2020 @ rwilliams254

Hopkins, cependant, a nié avoir conduit dangereusement sur le podcast “All Things Covered Podcast” mardi … affirmant que c’était des partisans de Trump qui le baisaient dans la circulation.

“Ils klaxonnaient dans ma direction pour me dire de m’écarter – et je ne l’ai pas fait – et le gars en face de moi a freiné et a essayé de s’arrêter net dans la circulation”, a-t-il déclaré.

«J’étais vraiment sur le point de leur donner le signe de la paix, mais ce doigt me faisait un peu mal donc il ne s’est pas remis à temps …» Vous devez entendre le côté @DeAndreHopkins de l’histoire sur ce qui s’est passé sur le chemin du match l’autre soir … – Bryant McFadden (@BMac_SportsTalk) 27 octobre 2020 @BMac_SportsTalk

Hopkins a fait avoue avoir retourné l’oiseau … mais a ajouté: “Si j’étais dans une Ferrari en excès de vitesse, je ne pense pas que vous seriez capable de prendre une photo de moi.”