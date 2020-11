Même si Kim Kardashian West a été critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir organisé une fête d’anniversaire bondée sur une île privée pendant la pandémie de coronavirus, la jeune sœur Kendall Jenner a quand même organisé une énorme fête d’Halloween qui a doublé samedi soir en 25e anniversaire. Le mannequin fête ses 25 ans mardi et a invité Kardashian, sa sœur cadette Kylie Jenner, son beau-frère Kanye West et ses amis célèbres The Weeknd, Justin Bieber, Hailey Bieber, Paris Hilton, Scott Disick, etc. Jenner portait le costume Barb Wire qu’elle a montré sur Instagram plus tôt samedi à la fête.

Les fans sur les réseaux sociaux ont critiqué Jenner pour avoir accueilli la fête, d’autant plus que le pays connaît une flambée mortelle de cas de coronavirus. Entertainment Tonight a rapporté que les invités et les employés devaient passer un test rapide de COVID-19 avant d’être autorisés à entrer dans la salle, le toit de Harriett au 1 Hotel à West Hollywood. Les gens devaient avoir un test négatif pour entrer dans la fête. Des célébrités vêtues de costumes élaborés, The Weeknd passant six heures à ressembler à Eddie Murphy dans The Nutty Professor et Kylie portant un costume de cobra moulant avec un casque complexe.

Les costumes auraient pu être impressionnants une autre année, mais la plupart des fans sur les réseaux sociaux se sont demandé si les invités suivaient vraiment les directives des Centers for Disease Control and Prevention concernant le port de masques faciaux et la distanciation sociale pour aider à ralentir la propagation du virus. Une vidéo virale de l’événement montrait Jenner soufflant les bougies sur son gâteau alors qu’une employée portant un masque facial essayait de s’échapper. Un utilisateur de Twitter a qualifié cela de «chose la plus effrayante que j’ai vue à Halloween».

Ok Kendall Jenner soufflant des bougies alors qu’un serveur masqué tient son gâteau et tente de s’écarter du chemin était en fait la chose la plus effrayante que j’ai vue à Halloween pic.twitter.com/o46ri7TJ9W – Nicholindz Cage (@lolzlindz) 1 novembre 2020

La fête de Jenner n’a même pas eu lieu une semaine complète après que Kardashian ait été la cible de réactions négatives pour la fête élaborée du 40e anniversaire tenue sur une île privée. Presque tous les membres de la famille Kardashian-Jenner étaient présents et des photos les montraient à une distance de plus de six pieds. Une photo montrait que la seule personne portant un masque facial était un serveur. «Après deux semaines de plusieurs écrans de santé et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous pouvions prétendre que les choses étaient normales juste pour un bref instant», a écrit Kardashian dans un tweet, qui est rapidement devenu un mème.

pas Kendall Jenner organisant une fête d’Halloween au milieu de la pandémie et établissant une règle “pas de médias sociaux” pour que les gens ne le sachent pas pic.twitter.com/ZfmvooNMkk – ema | TAYLOR EST GRATUIT (@repaotd) 1 novembre 2020

Le seul membre de la famille à s’exprimer depuis la fête était la sœur Khloe Kardashian, qui est apparue jeudi dans The Ellen DeGeneres Show et a défendu l’événement. Elle a dit qu’elle ne “connaissait pas vraiment l’étendue” des critiques. “Mais cette année est une année frustrante. Je comprends”, a-t-elle poursuivi. “Je pense qu’il y a tellement de frustrations pour tout le monde. Mais c’est aussi son 40e. C’est quelque chose qu’elle voulait faire pour nous. C’était une si belle chose.”

Quand une pandémie continue ??? C’est pourquoi ce pays ne peut pas progresser – ᴮᴱPrince SeokJin ⁷ BLM (@BerryTeaSara) 1 novembre 2020

Khloe a affirmé que la famille avait pris toutes les précautions lors de l’organisation de l’événement et que le personnel de l’île était ravi de travailler lors d’une fête. «Tant de gens ont dit que nous étions leur premier groupe d’invités qu’ils avaient depuis des mois et ce que c’était fait pour eux de pouvoir payer leurs factures ou de pouvoir faire des choses pour leur famille, en entendant simplement ces messages quand nous étaient là, nous nous sentions vraiment bien et nous nous sentions en sécurité », a déclaré Khloe à DeGeneres. “Nous l’avons fait de la manière la plus sûre que je puisse imaginer faire.”

non mais kendall jenner a vraiment organisé une grande fête avec toutes ces célébrités sans masques au milieu d’une pandémie avec une règle «pas de médias sociaux» pour que les gens ne le découvrent pas …. pic.twitter.com/RcRSUEBQ5o – ath⁷ (@jeonlvr) 1 novembre 2020

Un invité à la fête a révélé avoir reçu une carte leur demandant de ne pas publier sur les réseaux sociaux pendant la fête. “Prenez toutes les photos que vous voulez, mais veuillez ne pas publier sur les réseaux sociaux d’aucune sorte”, indique la carte. Beaucoup pensaient qu’il s’agissait d’une tentative de Jenner de cacher le fait qu’elle organisait la fête pendant la pandémie, mais c’est Jenner elle-même qui publiait des vidéos sur son histoire Instagram.

Il y a juste quelque chose de si inhumain à propos de Jaden Smith portant un masque à oxygène comme costume pic.twitter.com/4d8KS09c1n – épuisé mentalement, spirituellement et physiquement (@haaniyah_) 1 novembre 2020

Les photos de Jaden Smith portant un masque respiratoire lors de la fête étaient particulièrement choquantes pour certains. “Il y a juste quelque chose de si inhumain à propos de Jaden Smith portant un masque à oxygène comme costume”, a écrit une personne. Il est apparu que Smith portait un costume noir uni avec le masque.

pas Jaden Smith déguisé en patient covid pour Halloween. en plus d’assister à cette soirée kendall jenner, il se moque de la situation. ma mère et ma tante sont ashmatiques et elles ont été transportées à l’hôpital à plusieurs reprises avec de l’oxygène. je suis plus que dégoûté. pic.twitter.com/2N5fKx1aeQ – noelia aime connor ♡ (@arianasmarvel) 1 novembre 2020

Cette fête d’Halloween / anniversaire pour Kendall Jenner avec une tonne de gens, 0 éloignement social et les seules personnes portant des masques sont les travailleurs des services. Mange les riches. Je déteste ça ici – winnie (@winniiew) 1 novembre 2020

Une personne a suggéré que quiconque assistait à la fête de Jenner devrait être «annulé». Une autre personne a tweeté: “Mangez les riches. Je déteste ça ici.”

ce n’est vraiment pas si difficile de suivre les protocoles de sécurité … kim kardashian, kendall jenner, the weeknd, justin bieber, doja cat et quiconque a assisté à cette fête d’halloween méritent d’être annulés – h | TAYLOR EST GRATUIT (@ backtoaugust13) 1 novembre 2020

